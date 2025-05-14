Важно Глава государства провозгласил три закона

Президент Алар Карис в среду провозгласил три закона. Один из них способствует единому применению санкций в Европейском союзе, второй касается сроков формирования избирательных округов и избирательного права на местных выборах, а третий – электронных коммуникаций поставщиков жизненно важных услуг.
С помощью Закона о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Европейского Союза в сфере занятости, и Закона о внесении дополнений в Закон о международных санкциях в эстонское законодательство внедряется директива ЕС, определяющая понятие преступлений, связанных с нарушением санкций, и наказания за них, сообщает в пресс-релизе президентская канцелярия.
Согласно поправкам, нарушение ограничительных мер ЕС считается предикатным правонарушением по отмыванию денег в соответствии с директивой.
В связи с этим в эстонском законодательстве делаются два изменения: теперь положения о защите информаторов будут распространяться и на сообщения о нарушениях международных санкций, а для стимулирования информирования создается механизм, позволяющий использовать конфиденциальные каналы для предупреждения компетентных органов, а также защищать информаторов от давления.
Согласно закону о внесении изменений в Закон о выборах в советы местных самоуправлений и Закон о церквях и общинах на выборах в местные советы в 2025 году, с учетом принятой в марте поправки к Конституции сроки формирования избирательных округов смещаются на более поздний срок.
В этом году округа должны быть сформированы не позднее 11 августа, а распределение мандатов между округами местный совет будет осуществлять, исходя из числа избирателей по данным Регистра народонаселения на 15 июля. Обычно округа формируются не позднее чем за 90 дней до дня голосования, а распределение мандатов проводится исходя из данных на 1 июня.
Кроме того, избирательное законодательство приведено в соответствие с Конституцией: согласно внесенной в конце марта и вступающей в силу в июле поправке, на нынешних местных выборах отменяется избирательное право граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а начиная со следующих выборов – и лиц без гражданства.
Таким образом, в октябрьских выборах смогут участвовать граждане Эстонии, других стран ЕС, а также лица без гражданства в возрасте от шестнадцати лет, имеющие постоянное место жительства в соответствующей волости или городе. После нынешних выборов правом голоса будут обладать только граждане Эстонии и стран ЕС.
В интересах правовой ясности также были изменены положения Закона о церквях и приходах, который ранее связывал право быть священнослужителем с правом голоса на местных выборах. Согласно новой редакции, священнослужителем может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, имеющее законное основание для пребывания в Эстонии.
Согласно поправкам, внесенным в Закон о чрезвычайных ситуациях, поставщик жизненно важных услуг, чьи критически важные данные или оборудование находятся за границей, должен обеспечивать связь минимум по двум технологически разным каналам электронной связи для снижения риска перебоев и обеспечения стабильной работы услуги.
В дальнейшем надзор за информационными системами иностранных поставщиков жизненно важных услуг вместо Департамента государственной инфосистемы будет осуществлять орган, ответственный за обеспечение устойчивости данной услуги, в рамках надзора за поставщиками жизненно важных услуг.