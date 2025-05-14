Важно Глава государства провозгласил три закона

С помощью Закона о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Европейского Союза в сфере занятости, и Закона о внесении дополнений в Закон о международных санкциях в эстонское законодательство внедряется директива ЕС, определяющая понятие преступлений, связанных с нарушением санкций, и наказания за них, сообщает в пресс-релизе президентская канцелярия.

Согласно поправкам, нарушение ограничительных мер ЕС считается предикатным правонарушением по отмыванию денег в соответствии с директивой.

В связи с этим в эстонском законодательстве делаются два изменения: теперь положения о защите информаторов будут распространяться и на сообщения о нарушениях международных санкций, а для стимулирования информирования создается механизм, позволяющий использовать конфиденциальные каналы для предупреждения компетентных органов, а также защищать информаторов от давления.

Согласно закону о внесении изменений в Закон о выборах в советы местных самоуправлений и Закон о церквях и общинах на выборах в местные советы в 2025 году, с учетом принятой в марте поправки к Конституции сроки формирования избирательных округов смещаются на более поздний срок.

В этом году округа должны быть сформированы не позднее 11 августа, а распределение мандатов между округами местный совет будет осуществлять, исходя из числа избирателей по данным Регистра народонаселения на 15 июля. Обычно округа формируются не позднее чем за 90 дней до дня голосования, а распределение мандатов проводится исходя из данных на 1 июня.