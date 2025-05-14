Полиция нашла 70-летнего Виталия, пропавшего в Валгамаа

Полиция просила помощи в поисках 70-летнего Виталия, который вчера утром покинул свой дом в поселке Койккюла волости Валга.
Сообщение о его пропаже было передано в полицию вчера вечером. Утром 13 мая Виталий ушел из своего дома в Койккюла и не вернулся к вечеру.
Полиция начала поиски сначала в районе его дома, а затем расширила территорию. Были проведены беседы с местными жителями и знакомыми Виталия. Поскольку его последний раз видели на автобусной остановке в Койккюла, полиция связалась с автобусной компанией, и выяснилось, что он поехал около 8 часов утра в Валга.
Полиция в течение среды, 14 мая, проверила разные места в городе Валга, и при проверке одного из возможных мест пребывания Виталия удалось найти. Он проводил время со своими друзьями, и с ним все в порядке.