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Полиция нашла 70-летнего Виталия, пропавшего в Валгамаа

Перевод: Валерия Ермакова
Обновлено 14 мая 2025, 16:54
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Полиция просила помощи в поисках 70-летнего Виталия, который вчера утром покинул свой дом в поселке Койккюла волости Валга.

Сообщение о его пропаже было передано в полицию вчера вечером. Утром 13 мая Виталий ушел из своего дома в Койккюла и не вернулся к вечеру.

Полиция начала поиски сначала в районе его дома, а затем расширила территорию. Были проведены беседы с местными жителями и знакомыми Виталия. Поскольку его последний раз видели на автобусной остановке в Койккюла, полиция связалась с автобусной компанией, и выяснилось, что он поехал около 8 часов утра в Валга.

Полиция в течение среды, 14 мая, проверила разные места в городе Валга, и при проверке одного из возможных мест пребывания Виталия удалось найти. Он проводил время со своими друзьями, и с ним все в порядке.

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