ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает 70-летнего Виталия, пропавшего в Валгамаа

Сообщение о его пропаже было передано в полицию вчера вечером. Утром 13 мая Виталий ушел из своего дома в Койккюле и не вернулся к вечеру.

Полиция начала поиски сначала в районе его дома, а затем расширила территорию. Были проведены беседы с местными жителями и знакомыми Виталия. Поскольку его последний раз видели на автобусной остановке в Койккюла, полиция связалась с автобусной компанией, и выяснилось, что он поехал около 8 часов утра в Валга.

В Валга были проверены окрестности автобусной и железнодорожной станций, магазинов и центральной площади, однако Виталия найти не удалось.

Виталий был одет в черную куртку, черные брюки, с собой у него был зеленый рюкзак. Виталий высокои и у него худощавое телосложение. Передвигаться он может только с помощью костылей.