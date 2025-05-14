Тест системы оповещения привел к росту шуточных звонков от детей

«Просим родителей объяснить, что по этому номеру нужно звонить только при реальной потребности в информации. Шуточные звонки могут помешать передаче важной информации тем, кто реально в ней нуждается», - сказала эксперт по развитию 1247 Кейди Кютт.

В среду в рамках крупномасштабных учений «Ёж» по различным каналам тестируют всеэстонскую систему оповещения. Цель тестирования системы оповещения - впервые дать жителям Эстонию возможность испытать, каким образом государство будет предупреждать население в кризисной ситуации и как предупреждение будет выглядеть в реальности.