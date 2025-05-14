Тест системы оповещения привел к росту шуточных звонков от детей

После предупреждения о тестировании системы оповещения, разосланном в рамках крупномасштабных учений «Ёж», возросло количество шуточных звонков, сделанных детьми по государственной инфолинии 1247.
«Просим родителей объяснить, что по этому номеру нужно звонить только при реальной потребности в информации. Шуточные звонки могут помешать передаче важной информации тем, кто реально в ней нуждается», - сказала эксперт по развитию 1247 Кейди Кютт.
В среду в рамках крупномасштабных учений «Ёж» по различным каналам тестируют всеэстонскую систему оповещения. Цель тестирования системы оповещения - впервые дать жителям Эстонию возможность испытать, каким образом государство будет предупреждать население в кризисной ситуации и как предупреждение будет выглядеть в реальности.
С вопросами, возникшими во время тестирования, следует обращаться по номеру государственной информации 1247, где можно получить надежную и проверенную информацию.