Эстонские работодатели обещают прибавки к зарплате: сколько и кому

Результаты свежего исследования говорят о том, что за последние месяцы 65 процентов работодателей в Эстонии повысили зарплату, часть планирует сделать это до конца нынешнего года. Однако этот рост, по прогнозам, не успевает за ростом стоимости жизни.
Согласно опросу, проведенному агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee в апреле 2025 года, 65 процентов работодателей подняли базовые зарплаты сотрудников за последние восемь месяцев (с сентября 2024 по апрель 2025 года), а чуть более четверти (28 процентов) планируют повысить их еще в этом году - это немного больше, чем год назад.