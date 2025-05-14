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Эстонские работодатели обещают прибавки к зарплате: сколько и кому

Наличные. Фото иллюстративное.
Наличные. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Результаты свежего исследования говорят о том, что за последние месяцы 65 процентов работодателей в Эстонии повысили зарплату, часть планирует сделать это до конца нынешнего года. Однако этот рост, по прогнозам, не успевает за ростом стоимости жизни.

Согласно опросу, проведенному агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee в апреле 2025 года, 65 процентов работодателей подняли базовые зарплаты сотрудников за последние восемь месяцев (с сентября 2024 по апрель 2025 года), а чуть более четверти (28 процентов) планируют повысить их еще в этом году - это немного больше, чем год назад.

Нанять новых сотрудников собирается более половины (64 процентов) работодателей, а сокращения планирует 11 процентов.

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