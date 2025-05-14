Эстонские работодатели обещают прибавки к зарплате: сколько и кому

Согласно опросу, проведенному агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee в апреле 2025 года, 65 процентов работодателей подняли базовые зарплаты сотрудников за последние восемь месяцев (с сентября 2024 по апрель 2025 года), а чуть более четверти (28 процентов) планируют повысить их еще в этом году - это немного больше, чем год назад.