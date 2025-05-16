Пока не началось: самые заброшенные уголки исторического квартала Таллинна

Квартал Лютера - огромная по площади и очень важная с точки зрения градостроительства территория в центре Таллинна. Девелоперская компания Arco Vara объявила, что теперь является новым собственником недвижимости и вскоре приступит к реализации долгожданного проекта по развитию бывшей промышленной зоны. Rus.Postimees решил поспешить на место, чтобы показать вам, как выглядит бывшая фанерка сегодня.