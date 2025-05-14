Молодежная сборная Эстонии отличилась на престижном турнире в Болгарии

В турнире приняли участие семь команд из четырех стран: Болгарии, Греции, Кипра и Эстонии. Все страны были представлены сборными спортсменов и Эстония продемонстрировала высокие результаты.

В соревнованиях по фигурам эстонки оформили двойную победу: первое место заняла Александра Орлова, второе место у Алисы Валтанен.

В комбинированном зачете «соло+фигуры» первое место у Александры Орловой, а Мария Назарова заняла пятое место. Стоит отметить, что обе спортсменки выступали без оценки base, что делает их результат еще более ценным).

В соревнованиях «дуэт+фигуры» первое место заняли Александра Орлова и Алиса Валтанен. Их программа была оценена как чистая и очень хорошо исполненная с технической точки зрения. Всего в этой дисциплине участвовало девять дуэтов.

Групповые и комбинированные программы: обе программы получили оценки base, однако общий уровень выступления был очень высоким, что обеспечило команде первые места и золотые медали.

В групповом зачете участвовали три команды, в комбинированном – пять.

Мужское соло и микст-дуэт

Сборная Эстонии представила также программы мужского соло и микст-дуэта. Хотя спортсменов-мужчин из других стран на этот раз не было, наши участники выступили отлично. Кондрат Реберт получил одну оценку base в программе мужского соло.