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Молодежная сборная Эстонии отличилась на престижном турнире в Болгарии

Сборная Эстонии собрала богатый урожай медалей.
Сборная Эстонии собрала богатый урожай медалей. Фото: Eesti veespordialade kool

В минувшие выходные в городе Благоевград (Болгария) уже в четвертый раз прошел международный турнир по артистическому плаванию Pirin, в котором приняли участие и молодежные сборные Эстонии. Соревнования стали важным этапом подготовки к юниорскому чемпионату мира, который состоится в конце августа в Греции.

В турнире приняли участие семь команд из четырех стран: Болгарии, Греции, Кипра и Эстонии. Все страны были представлены сборными спортсменов и Эстония продемонстрировала высокие результаты. 

В соревнованиях по фигурам эстонки оформили двойную победу: первое место заняла Александра Орлова, второе место у Алисы Валтанен.

В комбинированном зачете «соло+фигуры» первое место у Александры Орловой, а Мария Назарова заняла пятое место. Стоит отметить, что обе спортсменки выступали без оценки base, что делает их результат еще более ценным).

В соревнованиях «дуэт+фигуры» первое место заняли Александра Орлова и Алиса Валтанен. Их программа была оценена как чистая и очень хорошо исполненная с технической точки зрения. Всего в этой дисциплине участвовало девять дуэтов.

Групповые и комбинированные программы: обе программы получили оценки base, однако общий уровень выступления был очень высоким, что обеспечило команде первые места и золотые медали.

В групповом зачете участвовали три команды, в комбинированном – пять.

Мужское соло и микст-дуэт

Сборная Эстонии представила также программы мужского соло и микст-дуэта. Хотя спортсменов-мужчин из других стран на этот раз не было, наши участники выступили отлично. Кондрат Реберт получил одну оценку base в программе мужского соло.

Микст-дуэт был исполнен чисто, все элементы были успешно зачтены.

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