Фото и видео Смотрите, как это было: сирены взвыли, но не по всей Эстонии

В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получили два тестовых сообщения по разным каналам, например, через мобильные приложения Ole valmis! и Eesti äpp, а также SMS на мобильные телефоны. Кроме того, в 22 населенных пунктах и пригородах Таллинна сработала сеть сирен.

Звук сирены состоит из одноминутного сигнала с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется минимум трижды с 30-секундными паузами. В общей сложности сигнал сирен длился около четырех минут.

Это первое столь масштабное тестирование системы, которое позволит проанализировать ее работу в реальных условиях и выявить проблемные места.

Населенные пункты и примерная зона действия сирен: Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Кейла, Кохтла-Ярве и Ахтме, Курессааре, Кярдла, Маарду, Нарва, Пайде, Палдиски, Пярну, Пыльва, Раквере, Рапла, Силламяэ, Тапа, Тарту, Валга, Вильянди, Выру, Таллинн и прилегающие густонаселенные районы (включая Табасалу, Харкуярве, Сауе и Лаагри, поселок Пеэтри, Саку, Табасалу, Виймси).

Не все услышали сирены

По сообщениям читателей Rus.Postimees, в Нарве и Силламяэ сирены были едва слышны. Жители Йыхви и Кохтла-Ярве утверждают, что и вовсе не слышали сигнала тревоги.

«Полная тишина, птички поют», - комментирует жительница Ахтмеской части Кохтла-Ярве.

«Когда пожарная машина едет с сиреной, и то слышно лучше» - говорит житель Силламяэ.

Читатели из Тарту сообщают, что сирена была слышна не во всех частях города. В Таллинне все сработало хорошо, но в спальных районах не очень громко - в общей массе народ был подготовлен к сигналу тревоги и никак не отреагировал на него.

«В Кристийне было слышно еле-еле, и то если открыть окно. От соседней стройки даже больше шума», - говорит местная жительница. В Мустамяэ наблюдалась такая же ситуация.

«У нас, если окна закрыты, то еле слышно - не знала бы, и внимания бы не обратила. Если у кого-то включен телевизор, точно слышно не будет. С балкона нормально так было слышно, но деликатно. Как говорил классик, свистнуто, спорить не буду, но так себе свистнуто», - комментирует жительница Пельгуранда.

В Пеэтри с громкостью все было нормально. «Видимо, из-за близости к аэропорту мы оглохли» - рассказывают жители деревни.