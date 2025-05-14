Мероприятия в честь Дня Таллинна продлятся целую неделю

В этом году исполняется 777 лет со дня, когда получил любекское городское право. Этот важный исторический момент отмечается уже в 24-й раз в рамках Дня Таллинна.
В этом году мероприятия и активности будут проходить в течение целой недели - с 12 по 18 мая. Основные события Дня Таллинна пройдут 15 и 16 мая на площади Вабадузе и в Ратуше.
В среду, 15 мая, в 12:00 мэр Евгений Осиновский откроет День Таллинна перед Ратушей и пригласит всех желающих посетить это историческое здание в рамках дня открытых дверей.
В 12:30 вице-мэр Каарель Оя запустит на площади Вабадузе мобильный маршрут для ориентирования (MOBO), который приглашает жителей города к активному и умному передвижению по Таллинну.
В 13:00 с балкона здания городского собрания Таллинна (ул. Вана-Виру, 12) выступит ансамбль уличных духовых инструментов оркестра полиции Таллинна. Концерт можно будет послушать с улицы Вана-Виру, откуда открывается отличный вид на балкон здания.
Вечером, в 20:00, состоится большой концерт группы Metsatöll и оркестра полиции Таллинна под руководством дирижера Рийво Йыги. Прозвучат композиции с их нового совместного альбома Töri.
В четверг, 16 мая, в 17:15 на сцену выйдут 37 танцевальных коллективов Таллинна, которые исполнят шесть различных видов танцев.
Кульминацией программы Дня Таллинна станет грандиозный концерт в 20:00 на площади Вабадузе, где выступят певица Инес и легендарная британская электронная группа Morcheeba. Все мероприятия на площади Вабадузе и в Ратуше будут бесплатными.
С 12 по 14 мая площадь Вабадузе превратится в спортивную площадку. В сотрудничестве с Футбольным союзом Эстонии здесь будет установлен временный футбольный стадион, где пройдут уроки физкультуры для школьников и тренировки футбольных клубов. К участию приглашаются все школы и спортивные клубы Таллинна.
С 12 по 16 мая также пройдет неделя бега в рамках Спортивной столицы Европы, во время которой состоятся 32 бесплатные тренировки по бегу во всех районах города. Тренировки будут проводить опытные инструкторы, а в конце недели участников ждет четырехмесячный план тренировок, разработанный олимпийским марафонцем Романом Фости.
С понедельника по пятницу будут проводиться экскурсии по Дому братства Черноголовых, где посетители смогут узнать историю и архитектуру этого уникального здания. Гидами выступят Юри Куускемаа, Яак Юске и Мирье Таммару. Билеты можно приобрести на сайте Piletilevi или перед началом экскурсий на месте.
Мероприятия в честь Дня Таллинна пройдут и в других районах города, и все они будут бесплатными. 15 мая в Нымме состоится велопробег для молодежи Tour d'Nõmme, а завершит день концерт villemdrillemi.
В Хааберсти пройдет спортивный семейный день с посадкой деревьев и детскими песнями. В Пыхья-Таллинне в 11:00 начнется шествие с площади Пельгулинна к Штромке, где состоится пикник и викторина.
В Мустамяэ в 18:00 в парке Пардитийги выступит Уку Сувисте. В Пирита на площадке перед монастырем выступят местные коллективы и певец STEFAN. Вход в монастырь будет бесплатным.
В Ласнамяэ пройдут автобусные экскурсии по району с отправлением от парковки музея искусств Kumu (необходима предварительная регистрация). В Кристийне в парке Ряэгу совместный концерт дадут Микк Саар и Марек Садам.
Полная программа Дня Таллинна и подробная информация доступны на сайте tallinn.ee/et/tallinnapaev.