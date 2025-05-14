Мероприятия в честь Дня Таллинна продлятся целую неделю

В этом году мероприятия и активности будут проходить в течение целой недели - с 12 по 18 мая. Основные события Дня Таллинна пройдут 15 и 16 мая на площади Вабадузе и в Ратуше.

В среду, 15 мая, в 12:00 мэр Евгений Осиновский откроет День Таллинна перед Ратушей и пригласит всех желающих посетить это историческое здание в рамках дня открытых дверей.

В 12:30 вице-мэр Каарель Оя запустит на площади Вабадузе мобильный маршрут для ориентирования (MOBO), который приглашает жителей города к активному и умному передвижению по Таллинну.

В 13:00 с балкона здания городского собрания Таллинна (ул. Вана-Виру, 12) выступит ансамбль уличных духовых инструментов оркестра полиции Таллинна. Концерт можно будет послушать с улицы Вана-Виру, откуда открывается отличный вид на балкон здания.

Вечером, в 20:00, состоится большой концерт группы Metsatöll и оркестра полиции Таллинна под руководством дирижера Рийво Йыги. Прозвучат композиции с их нового совместного альбома Töri.

В четверг, 16 мая, в 17:15 на сцену выйдут 37 танцевальных коллективов Таллинна, которые исполнят шесть различных видов танцев.

Кульминацией программы Дня Таллинна станет грандиозный концерт в 20:00 на площади Вабадузе, где выступят певица Инес и легендарная британская электронная группа Morcheeba. Все мероприятия на площади Вабадузе и в Ратуше будут бесплатными.