Эстонский «Вепрь» отлично выступил в финской лиге по водному поло

В турнире среди юношей до 18 лет команда «Вепрь» завершила групповой этап (в турнире участвовали пять команд и играли три тура) с шестью победами и шестью поражениями (разница мячей 109:149). Лучшую результативность продемонстрировал Александр Тудорика, забивший тридцать два мяча. В полуфинале команда уступила Cetus (5:8), а в матче за третье место проиграла Turun Uimarit со счётом 7:11, заняв итоговое четвёртое место. Чемпионом этой возрастной группы стал Cetus, обыгравший Kuhat со счетом 17:12.

В категории U16 борьбу вели шесть команд. На групповом этапе «Вепрь» одержал семь побед и потерпел три поражения. Лидером по числу голов стал Рихард Уустал (двадцать девять мячей). В полуфинале «Вепрь» переиграл Turun Uimarit (18:15), но в финале уступил Cetus Musta (9:11) и завоевал серебряные медали.

В самой младшей категории - U14 лет - «Вепрь» выиграл три матча из двенадцати, а лучшим бомбардиром стал Марк Годенко, записавший на свой счет девятнадцать голов. В полуфинале команда обыграла первую команду Turun Uimarit (9:6), а в решающем матче уступила Cetus Musta с результатом 2:13. Авторами голов в финале стали Марк Годенко и Эдвард Мельник. «Вепрь» вновь стал серебряным призером.