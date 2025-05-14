Самая титулованная эстонская лучница всех времен Реэна Пярнат установила новый рекорд Эстонии

«Я очень рада новому рекорду Эстонии. Погода благоприятствовала, и мне приятно, что удалось максимально использовать эту возможность. Всего месяц назад я перешла на новый лук и в последнее время боролась с проблемами со здоровьем. Поэтому даже не ожидала такого результата уже в начале сезона. На следующих выходных меня ожидает командный чемпионат Франции, куда я отправлюсь в прекрасном настроении», – прокомментировала Реэна Пярнат.

Тренер Реэны Пярнат Сирет Луйк добавила: «Реэна в первую половину соревнований (332 очка) выступала одна, поскольку я была немного занята. Когда я пришла на площадку, была приятно удивлена и поняла, что во второй части нужно быть к Реэне требовательной, чтобы использовать хорошую погоду и отличную форму спортсменки. Это удалось: 334 очка, и в итоге – рекорд Эстонии 666! Эти соревнования наглядно показывают, почему Реэна выступает в Швейцарии и Франции, а не в Эстонии: с этим результатом она заняла во Швейцарии лишь второе место в квалификации. Уровень и конкуренция там гораздо выше, чем в Эстонии, и это двигает спортсменку вперед. А во второй половине дня в дуэльных поединках Реэна все же смогла одержать победу!»

Пярнат мощно начала нынешний летний сезон. До установления нового рекорда Эстонии она уже показала два сильных результата, соответствующих стандарту «А»: 652 и 650 очков на двух соревнованиях во Франции. Из девяти национальных рекордов в классе женского олимпийского лука, восемь принадлежат Пярнат, а среди юниорок до 21 года - шесть из восьми, и столько же - среди девушек до 18 лет.

Тренирующаяся в Швейцарии под руководством тренера Сирет Луйк, Реэна Пярнат - самая успешная лучница в истории Эстонии. Она стала первой представительницей страны, завоевавшей путевку на Олимпийские игры (Лондон–2012), и остается единственной эстонской спортсменкой, принимавшей участие в Олимпиаде трижды: после Лондона она выступала в Токио в 2021 году и в Париже в прошлом году.