ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Эмили

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Эмили, которая после поездки домой не вернулась в Образовательную коллегию Марьямаа - учебный центр для подростков с проблемами с законом.
Эмили разрешили поехать домой в Вильяндимаа 2 мая, и она должна была вернуться в учебный центр 4 мая. Однако до сих пор она так и не вернулась. Уходя из дома, Эмили забрала с собой личные вещи, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
У Эмили темные волосы до плеч. В момент исчезновения она была одета в черную кожаную куртку и синие джинсы, с собой у девочки была черная сумка.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Эмили, сообщить об этом по телефону 112.