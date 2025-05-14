ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Эмили

Эмили разрешили поехать домой в Вильяндимаа 2 мая, и она должна была вернуться в учебный центр 4 мая. Однако до сих пор она так и не вернулась. Уходя из дома, Эмили забрала с собой личные вещи, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.