Эстония поддерживает учреждение спецтрибунала для военных преступников РФ под эгидой Совета Европы

На встрече обсудили варианты дальнейшей поддержки Украины, проанализировали новый демократический пакт Совета Европы, говорили о действиях, связанных с декларацией саммита в Рейкъявике, и дискутировали об укреплении сотрудничества с ЕС.

В начале встречи Украина представила Совету Европы одобренное 9 мая основной группой по специальному трибуналу заявление на учреждение специального трибунала при Совете Европы, что позволило бы расследовать совершенное против Украины преступление агрессии и привлечь к ответственности ответственных лиц.

«Учреждение специального трибунала по преступлению агрессии при Совете Европы подаст четкий сигнал России - тех, кто начинают агрессивную войну, привлекут к ответственности, - сказала в своем выступлении вице-канцлер Линд. - Специальный трибунал позволит восстановить справедливость для жертв, укрепит легитимность международного права и гарантирует, что тяжкие нарушения международного порядка не останутся безнаказанными и в будущем».

Вице-канцлер также приветствовала инициативу генерального секретаря Совета Европы создать демократический пакт, который позволил бы укрепить демократию как опору базовых ценностей Европы. «С учетом текущей геополитической обстановки очевидно, что нам по-прежнему нужно отстаивать демократию и активно защищать принципы, гарантирующие мирную сплоченность в наших обществах, - сказала Линд. - Совет Европы как ориентир демократии и прав человека должен занять ведущую роль в защите этих ценностей и тесно сотрудничать с международными партнерами и организациями, в том числе ЕС, чтобы способствовать безопасности демократии в Европе и за ее пределами».