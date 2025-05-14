Опасные отходы подожгли мусоровоз

Во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Антсла, на перекрестке у железнодорожного вокзала, открытым пламенем горит кузов мусоровоза.
Власти волости Антсла сообщили в социальных сетях, что причиной происшествия стали опасные отходы, выброшенные в контейнер для упаковки.
Водитель пытался убрать контейнер для упаковки, чтобы предотвратить возгорание. Таким образом, удалось избежать большего ущерба. Пожар был ликвидирован при поддержке добровольных спасателей из Карула - мусор был промыт, и проведены работы по остаточному тушению. Приблизительная площадь горения составила девять квадратных метров.
По словам представителей властей, инцидент бы не произошел, если бы жители следовали правилам и не выбрасывали неподобающие предметы в мусорные контейнеры.