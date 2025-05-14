Опасные отходы стали причиной возгорания мусоровоза

Власти волости Антсла сообщили в социальных сетях, что причиной происшествия стали опасные отходы, выброшенные в контейнер для упаковки.

Водитель пытался убрать контейнер для упаковки, чтобы предотвратить возгорание. Таким образом, удалось избежать большего ущерба. Пожар был ликвидирован при поддержке добровольных спасателей из Карула - мусор был промыт, и проведены работы по остаточному тушению. Приблизительная площадь горения составила девять квадратных метров.

Горит мусоровоз. Фото: Antsla vallavalitsus