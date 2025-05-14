Ср, 14.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Опасные отходы стали причиной возгорания мусоровоза

Фото статьи
Фото: Antsla vallavalitsus

Во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Антсла, на перекрестке у железнодорожного вокзала, открытым пламенем горит кузов мусоровоза.

Власти волости Антсла сообщили в социальных сетях, что причиной происшествия стали опасные отходы, выброшенные в контейнер для упаковки.

Водитель пытался убрать контейнер для упаковки, чтобы предотвратить возгорание. Таким образом, удалось избежать большего ущерба. Пожар был ликвидирован при поддержке добровольных спасателей из Карула - мусор был промыт, и проведены работы по остаточному тушению. Приблизительная площадь горения составила девять квадратных метров.

Горит мусоровоз.
Горит мусоровоз. Фото: Antsla vallavalitsus

По словам представителей властей, инцидент бы не произошел, если бы жители следовали правилам и не выбрасывали неподобающие предметы в мусорные контейнеры.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх