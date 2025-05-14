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Как действуют Wolt и Bolt, если их курьер доставляет еду на автомобиле без техосмотра?

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Уже несколько месяцев по дорогам ездит курьер на автомобиле без действующего техосмотра. Сервисы доставки еды Bolt и Wolt, от имени которых работает курьер, в подобных ситуациях практически не имеют возможности вмешаться.

Согласно данным Департамента транспорта, у автомобиля Ford Fiesta, которым, предположительно, управляет курьер, отсутствует действующий техосмотр с 23 декабря прошлого года. Среди выявленных неисправностей - изношенный ручник, проржавевший кузов и превышение допустимого уровня вредных выбросов. Несмотря на это, водитель в течение нескольких месяцев не устранил неполадки и продолжает ездить, доставляя еду, говорится в сообщении жителя Тарту.

Глава группы нарушений ПДД Тартуского отделения полиции Ааре Сульг подтвердил, что информация от обеспокоенного гражданина была зафиксирована. Более того, водитель уже был наказан в порядке ускоренного производства за управление автомобилем без техосмотра.

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