Как действуют Wolt и Bolt, если их курьер доставляет еду на автомобиле без техосмотра?

Уже несколько месяцев по дорогам ездит курьер на автомобиле без действующего техосмотра. Сервисы доставки еды Bolt и Wolt, от имени которых работает курьер, в подобных ситуациях практически не имеют возможности вмешаться.
Согласно данным Департамента транспорта, у автомобиля Ford Fiesta, которым, предположительно, управляет курьер, отсутствует действующий техосмотр с 23 декабря прошлого года. Среди выявленных неисправностей - изношенный ручник, проржавевший кузов и превышение допустимого уровня вредных выбросов. Несмотря на это, водитель в течение нескольких месяцев не устранил неполадки и продолжает ездить, доставляя еду, говорится в сообщении жителя Тарту.