Руководитель Центра кризисных исследований: у нас просто нет на это времени

«Если мы посмотрим на Украину, то ее площадь составляет 605 000 квадратных километров. Площадь Эстонии немного превышает 45 000 квадратных километров. Расстояния кардинально различаются. Если из Таллинна до границы примерно два часа, то на Украине за два часа иногда даже не удается пересечь границу области. У нас нет стратегического тыла, таких расстояний, такой роскоши, чтобы оставлять территории без защиты населения», - подчеркнул Нагель.

Hannes Nagel Фото: Erakogu

Тестирование сирен и систем оповещения, по мнению Нагеля, вызывает у людей вопрос: что дальше? «У нас практически нет инфраструктуры для защиты гражданского населения», - критически заметил он накануне тестирования, запланированного на среду.

Особое внимание Нагель уделил политической воле. По его словам, Закон об изменениях в Законе о чрезвычайных ситуациях и других нормативных актах должен был быть внесен в Рийгикогу еще в начале 2022 года, а не в прошлом месяце и с большими задержками.

Рийгикогу 21 апреля принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в Закон о чрезвычайных ситуациях и другие законы (635 SE), который предусматривает постепенное создание возможностей для укрытия граждан в случае угрозы, регулирование использования предупреждающих сообщений и повышение готовности населения к кризисным ситуациям через обучение.

То, что местные самоуправления и граждане самостоятельно готовятся к кризисам или приводят в порядок подвальные помещения, конечно, похвально, отметил Нагель, но пока закон не устанавливает конкретных требований, нет четких правил, которым можно следовать.