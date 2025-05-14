Шестьсот евро штрафа для нарвитянки за комментарий к 23 февраля: «Платить не буду. Уеду в Египет»

Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к «дню советской армии». Мы с ней поговорили.
В Facebook-группе «Русскоязычная Эстония» появился репост сообщения пользователя с ником «Марина Счастливая». Автор публикации, админ сообщества, обращается к своим критикам: «Это пост для тех, кто называл меня "ссы***м", когда я просила 9 мая быть благоразумными и не постить в ФБ символы, которые власти Эстонии объявили запрещенными».