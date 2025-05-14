Шестьсот евро штрафа для нарвитянки за комментарий к 23 февраля: «Платить не буду. Уеду в Египет»

Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к «дню советской армии». Мы с ней поговорили.