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Шестьсот евро штрафа для нарвитянки за комментарий к 23 февраля: «Платить не буду. Уеду в Египет»

Жительница Нарвы оштрафована на 600 евро за комментарий к 23 февраля, май 2025 года.
Жительница Нарвы оштрафована на 600 евро за комментарий к 23 февраля, май 2025 года. Фото: Facebook / Марина Счастливая

Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к «дню советской армии». Мы с ней поговорили.

В Facebook-группе «Русскоязычная Эстония» появился репост сообщения пользователя с ником «Марина Счастливая». Автор публикации, админ сообщества, обращается к своим критикам: «Это пост для тех, кто называл меня "ссы***м", когда я просила 9 мая быть благоразумными и не постить в ФБ символы, которые власти Эстонии объявили запрещенными».

В оригинальном сообщении Марины Счастливой размещено фото документа о штрафе в 600 евро за использование запрещенной символики. Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны (PPA). Мы опубликуем ответы, как только они поступят, но ранее сотрудники PPA неоднократно говорили на эту тему в нашей студии.

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