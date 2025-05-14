Улица Одра откроется для движения 19 мая – почти на месяц раньше запланированного срока

Временное закрытие улицы Одра с 5 марта по 15 июня связано с реконструкцией перекрестка и прокладкой подземных коммуникаций. Работы завершились быстрее, чем планировалось, и улица откроется для движения почти на месяц раньше - 19 мая.

Таллинн реконструировал перекресток на улице Одра - это часть проекта по реконструкции улицы Ластекоду. Компания Tallinna Vesi AS проложила на улице Одра новые водопроводные, ливневые и канализационные сети, а компания Utilitas OÜ установила трубопроводы для централизованного отопления и охлаждения.

«Улица Одра откроется для движения на месяц раньше запланированного срока, потому что до начала земляных работ мы уделили больше внимания подготовке и предварительному планированию. Благодарю строителей за сотрудничество, а горожан - за терпение», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

На улице Ластекоду продолжаются масштабные работы по реконструкции. Для успокоения движения между жилыми домами город строит приподнятые перекрестки, а также обустраивает новые тротуары и велодорожки. С целью снижения шума и повышения безопасности на улице Ластекоду будет введено ограничение скорости 30 км/ч.

Кроме того, город установит новое уличное освещение, скамейки и урны, а также высадит множество новых деревьев и кустарников.

«Район Кельдримяэ получит свою главную улицу, где благодаря хорошей доступности будет обеспечена благоприятная среда для предпринимательства, улучшится качество жизни местных жителей, а также появится важная велосипедная дорожка, соединяющая центр города, Юлемисте и Ласнамяэ», - добавил Пере.

Заказчиком работ по реконструкции улицы является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а подрядчиками - компании AS TREF Nord и Magma AS. Надзор за строительством осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ.

Согласно договору, стоимость работ составляет около 14 миллионов евро, из которых большую часть финансирует город Таллинн, 5,3 миллиона евро выделяет Utilitas, а 3,6 миллиона евро - Tallinna Vesi. К расходам добавляется НСО.

«В настоящий момент работы на улице Ластекоду идут по графику, и, если все будет продолжаться по плану, реконструкция завершится не позднее декабря 2025 года», – прокомментировал Эркки Вахеоя из Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.