ВИДЕО Учебная тревога провалилась? Многие жители Тарту ничего не услышали

Десятки горожан ждали, что в центре Тарту завоет сирена тревоги, но этого так и не произошло.

Согласно широко распространенной предварительной информации, в среду в 15:00 в крупных населенных пунктах Эстонии должны были прозвучать сигналы сирен. Хотя ранее сообщалось, что их должно было услышать около 60 процентов жителей страны, во многих местах, включая центр Тарту, люди либо вообще не услышали сирены, либо с трудом уловили ее звук, прислушиваясь изо всех сил.