ВИДЕО Учебная тревога провалилась? Многие жители Тарту ничего не услышали

Согласно широко распространенной предварительной информации, в среду в 15:00 в крупных населенных пунктах Эстонии должны были прозвучать сигналы сирен. Хотя ранее сообщалось, что их должно было услышать около 60 процентов жителей страны, во многих местах, включая центр Тарту, люди либо вообще не услышали сирены, либо с трудом уловили ее звук, прислушиваясь изо всех сил.
Находившиеся в центре Тарту, в районе Kaubamaja и рынка, люди рассказали, что около 15:00 действительно услышали сирену, но она была крайне тихой: ее можно было услышать только при сильном напряжении слуха. Большинство отметили, что звук, похоже, доносился со стороны Аннелинна.