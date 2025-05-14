Спасательный департамент: пробный запуск сирен выявил ряд проблем

В рамках предварительного оповещения информация передавалась через приложение Eesti äpp, новостное приложение ERR, сайт err.ee, телеканалы ETV и ETV+, а также по SMS. Через приложение Ole valmis! предварительное оповещение поступило с задержкой, большей, чем планировалось, из-за технических проблем. SMS-сообщения в итоге достигли, по оценкам, около 1,5 миллионов устройств, но одновременная рассылка такого объема сообщений означает, что последние пользователи могут получить их только через полчаса и более. В течение первых 15 минут SMS-оповещение получили примерно 700 000 мобильных телефонов.

Во время основного оповещения были задействованы приложения Eesti äpp и Ole valmis!. Информационные сообщения также передавались через ETV, ETV+, сайт err.ee и новостное приложение ERR. При рассылке оповещений через приложения наблюдались задержки, которые анализируют как Департамент государственных информационных систем, так и Naiskodukaitse.

В рамках основного оповещения государство также запустило сеть сирен. В двух третях мест сирены сработали вовремя, но в большинстве остальных - с задержкой. В некоторых местах сирены вовсе не сработали. Подробный обзор проводит Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT). Также SMIT начал общий анализ возникших проблемных мест.

Первый запуск дал необходимое понимание и опыт относительно существующих процессов и каналов. Выявленные проблемы будут анализировать Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Центр тревоги, Департамент государственных информационных систем, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, а также Naiskodukaitse.