Известный предприниматель: Эстонии нужно готовиться к серьезным переменам

Эстонский предприниматель Индрек Нейвельт выступил в Нарве с анализом глобальных экономических трендов, которые влияют на Эстонию. В своем выступлении он затронул демографический кризис, деглобализацию, рост влияния искусственного интеллекта и концентрацию богатства в руках крупных платформ. По его словам, перед Эстонией стоят серьезные вызовы, но есть и возможности для развития.
Эстония, как и весь мир, переживает эпоху перемен. Экономические, демографические и технологические сдвиги формируют будущее, которое требует новых подходов. Об этом говорил известный эстонский предприниматель Индрек Нейвельт, выступая перед аудиторией. Его речь была посвящена ключевым трендам, влияющим на экономику, и их последствиям для Эстонии, особенно для таких регионов, как Нарва.