Известный предприниматель: Эстонии нужно готовиться к серьезным переменам

Эстония, как и весь мир, переживает эпоху перемен. Экономические, демографические и технологические сдвиги формируют будущее, которое требует новых подходов. Об этом говорил известный эстонский предприниматель Индрек Нейвельт, выступая перед аудиторией. Его речь была посвящена ключевым трендам, влияющим на экономику, и их последствиям для Эстонии, особенно для таких регионов, как Нарва.