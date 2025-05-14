Российский истребитель незаконно пересек воздушную границу Эстонии

Во вторник вечером, 13 мая, в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.

На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.

«С точки зрения Эстонии это очень серьезный и прискорбный инцидент, который никак не может быть принят», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.