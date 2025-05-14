Рийгикогу снова займется Законом о церквях и приходах, который не был провозглашен президентом

Сегодня на пленарном заседании члены Рийгикогу проголосовали против повторного принятия в неизмененном виде не провозглашенного президентом Закона о церквях и приходах. Было решено внести в него изменения.
Во время повторного обсуждения закона с докладами выступили председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг и член правовой комиссии Андре Ханимяги. Обе комиссии предложили пленарному заседанию Рийгикогу не принимать закон в неизмененном виде. По мнению комиссий, следует внести в закон необходимые уточнения согласно позициям президента и привести его в соответствие с Конституцией.
На пленарном заседании за повторное принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 UA) не проголосовал ни один член Рийгикогу; против - 85 депутатов. Так как Рийгикогу не принял закон повторно, был установлен срок подачи предложений о поправках - 28 мая, 17:15. Дальнейшее производство по закону пройдет в общем порядке.
Рийгикогу принял закон 9 апреля. В числе прочего он был призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды или насилия. Согласно пояснительной записке, Эстония защищает свободу вероисповедания и каждый имеет право выбирать, хочет ли он следовать каким-либо религиозным верованиям и если да, то каким; но, помимо проявления уважения к свободе вероисповедания, убеждений и объединений, государство также должно считаться с аспектами, угрожающими безопасности государства или общества.
Согласно закону, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут в своей деятельности исходить из находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица или объединения равно как и быть связанными с находящимся в иностранном государстве религиозным объединением, религиозным центром, руководящим органом или духовным лидером экономически или посредством устава, договора или иных документов, если вышеперечисленные лица или объединения представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства. Такая опасность в числе прочего может возникать в случаях, когда религиозный центр, руководящий орган, духовный лидер, лицо или объединение поддерживают или поддерживали военную агрессию или призывали к войне, актам терроризма или иному противоправному использованию оружия или насилию.
Также закон уточнял, кто может служить в Эстонии в качестве духовного лица или входить в состав правления религиозного объединения. Духовным лицом или членом правления религиозного объединения не может быть человек, не имеющий права на проживание или нахождение в Эстонии. Помимо этого, были уточнены требования в отношении устава религиозного объединения и была создана возможность для отделения от церкви, деятельность, устав или состав правления которой не соответствуют устанавливаемым требованиям. Для этого приход или монастырь должны принять новый устав, после чего соответствующие требованиям изменения можно будет внести в регистр без одобрения со стороны руководящего органа церкви, если получение такого одобрения не представляется реалистичным.
Президент не провозгласил закон 24 апреля, посчитав, что создаваемое им ограничение свободы вероисповедания и свободы объединений не является пропорциональным. Он посчитал необходимым вновь рассмотреть закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.