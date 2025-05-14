Рийгикогу снова займется Законом о церквях и приходах, который не был провозглашен президентом

Во время повторного обсуждения закона с докладами выступили председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг и член правовой комиссии Андре Ханимяги. Обе комиссии предложили пленарному заседанию Рийгикогу не принимать закон в неизмененном виде. По мнению комиссий, следует внести в закон необходимые уточнения согласно позициям президента и привести его в соответствие с Конституцией.

На пленарном заседании за повторное принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 UA) не проголосовал ни один член Рийгикогу; против - 85 депутатов. Так как Рийгикогу не принял закон повторно, был установлен срок подачи предложений о поправках - 28 мая, 17:15. Дальнейшее производство по закону пройдет в общем порядке.

Рийгикогу принял закон 9 апреля. В числе прочего он был призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды или насилия. Согласно пояснительной записке, Эстония защищает свободу вероисповедания и каждый имеет право выбирать, хочет ли он следовать каким-либо религиозным верованиям и если да, то каким; но, помимо проявления уважения к свободе вероисповедания, убеждений и объединений, государство также должно считаться с аспектами, угрожающими безопасности государства или общества.