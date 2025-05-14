Госсуд: Закон о страховании от безработицы частично противоречит Конституции

Человек, обратившийся в суд по данному делу, находился в отпуске по уходу за ребенком, но в то же время работал за небольшую зарплату. Он получил право на компенсацию по безработице, которая выплачивалась Кассой по безработице. Однако родитель имел бы право на значительно большую по размеру компенсацию по безработице, если бы не работал за небольшую плату во время отпуска по уходу за ребенком. По мнению родителя, такая ситуация не соответствовала Конституции.

По мнению пленум Госсуда, процедура расчета размера компенсации по безработице противоречила требованию равного обращения. Предоставление отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по уходу за ребенком и отпуска по усыновлению, а также выплата компенсаций во время такого отпуска являются мерами по содействию совмещению трудовой и семейной жизни, посредством которых государство помогает родителям и усыновителям детей в возрасте до трех лет посвятить себя семье, а не своей трудовой деятельности, тем самым значительно уменьшая необходимость работать, чтобы получать доход.

Однако несовместимо с целью совмещения работы и семейной жизни, если работа во время этих праздников становится вредной для застрахованного лица, поскольку уменьшает размер компенсации по безработице, выплачиваемой, если он становится безработным по окончании отпуска.

Неправомерным было менее благоприятное отношение к истцу из-за того, что он получал доход во время отпуска по уходу за ребенком, по сравнению с лицами, которые не работали во время отпуска по уходу за ребенком.