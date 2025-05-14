ЕС намерен вернуть пошлины на товары Украины, отмененные после начала войны

Евросоюз в течение нескольких недель отменит беспошлинный ввоз украинских товаров в ЕС, сообщила в среду, 14 мая, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Брюссель намерен прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Киева после вооруженного вторжения России в 2022 году в дополнение к соглашению о свободной торговле. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без пошлин. Срок действия режима истекает через три недели - 6 июня.

ЕС принял решение прекратить действие специального торгового соглашения с Киевом после того, как с такой инициативой выступила Польша, ссылаясь на интересы своих фермеров. Брюссель планирует ввести переходные меры на время обновления общего торгового соглашения. Дипломаты сообщили FT, что переходное предложение предусматривает резкое сокращение количества беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию Украины и раздел годичной беспошлинной квоты на 12 ежемесячных квот.

По словам источников издания, переходные меры сильнее всего скажутся на поставляемой из Украины кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. Так, беспошлинная квота на кукурузу снизится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн, квота на мясо птицы - с 57,1 тыс. до 40 тыс., а на сахар - со 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.