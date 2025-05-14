ЕС намерен вернуть пошлины на товары Украины, отмененные после начала войны

После начала войны России против Украины Евросоюз отменил пошлины на украинские товары, чтобы помочь Киеву. Теперь Брюссель собирается вернуть их, пишет Deutsche Well.
Евросоюз в течение нескольких недель отменит беспошлинный ввоз украинских товаров в ЕС, сообщила в среду, 14 мая, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Брюссель намерен прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Киева после вооруженного вторжения России в 2022 году в дополнение к соглашению о свободной торговле. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без пошлин. Срок действия режима истекает через три недели - 6 июня.
ЕС принял решение прекратить действие специального торгового соглашения с Киевом после того, как с такой инициативой выступила Польша, ссылаясь на интересы своих фермеров. Брюссель планирует ввести переходные меры на время обновления общего торгового соглашения. Дипломаты сообщили FT, что переходное предложение предусматривает резкое сокращение количества беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию Украины и раздел годичной беспошлинной квоты на 12 ежемесячных квот.
По словам источников издания, переходные меры сильнее всего скажутся на поставляемой из Украины кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. Так, беспошлинная квота на кукурузу снизится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн, квота на мясо птицы - с 57,1 тыс. до 40 тыс., а на сахар - со 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.
Представитель Еврокомиссии подтвердил, что льготный режим для украинской сельхозпродукции возобновлен не будет, поскольку стороны работают над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. Представитель Комиссии добавил, что разрабатываются возможные переходные меры на случай, если переговоры не завершатся до 6 июня.
«Это действительно плохой сигнал для Украины. Поиск решения продлится как минимум до октября», - заявил FT председатель комитета Европарламента торговле Бернд Ланге. По оценкам правительства Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны на 3,5 млрд евро в год.
Льготный беспошлинный режим для сельскохозяйственной продукции Украины, введенный в 2022 году, распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Большая часть поставок шла через страны ЕС в Африку и Азию. Против беспошлинного ввоза выступили фермеры в Польше, Франции и других странах Европы. Они возмущались тем, что льготный украинский экспорт приводит к снижению внутренних цен в ЕС. Польша в нарушение правил Евросоюза уже неоднократно запрещала импорт украинского зерна в третьи страны через свою территорию.