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Хватило бы на полстраны: в машине жителя Эстонии обнаружили смертельно опасный наркотик

В ходе расследования было установлено, что Головачев и ранее - в прошлом и позапрошлом году - десятки раз передавал клиентам дозы фентанила.
В ходе расследования было установлено, что Головачев и ранее - в прошлом и позапрошлом году - десятки раз передавал клиентам дозы фентанила. Фото: Ants Liigus

53-летний Андрей Головачев, не имеющий гражданства, прошлым летом на своем Mercedes-Benz въехал из Латвии в Эстонию. На въезде в Пярну его остановили сотрудники Налогово-таможенного департамента. В машине они нашли особо опасный синтетический наркотик нитазен, который уже причинил много смертей в Эстонии и за рубежом. Суд приговорил Головачева к 11 годам тюрьмы.

Запрещенное вещество находилось в кофейном стаканчике и спальном мешке в багажнике. В общей сложности сотрудники изъяли 175,38 грамма порошка, содержавшего метонитазен и пронитазен.

Следствие установило, что Головачев уже не в первый раз занимался продажей наркотиков: в 2022 и 2023 годах он десятки раз передавал клиентам дозы фентанила. Во время обыска у него дома также нашли 0,83 грамма марихуаны.

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