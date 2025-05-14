Хватило бы на полстраны: в машине жителя Эстонии обнаружили смертельно опасный наркотик

В ходе расследования было установлено, что Головачев и ранее - в прошлом и позапрошлом году - десятки раз передавал клиентам дозы фентанила.

53-летний Андрей Головачев, не имеющий гражданства, прошлым летом на своем Mercedes-Benz въехал из Латвии в Эстонию. На въезде в Пярну его остановили сотрудники Налогово-таможенного департамента. В машине они нашли особо опасный синтетический наркотик нитазен, который уже причинил много смертей в Эстонии и за рубежом. Суд приговорил Головачева к 11 годам тюрьмы.