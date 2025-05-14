Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал создать самую сильную армию в Европе

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть экономику Германии на путь роста - через инвестиции и реформы. Эти два аспекта идут рука об руку. Мы снова можем стать локомотивом роста - таким, на который мир будет смотреть с восхищением», - пообещал он.

По мнению канцлера, для этого нужно немедленное налоговое послабление для корпоративных инвестиций, поэтапное снижение корпоративных налоговых ставок в течение пяти лет, 150 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры и упрощенная 24-часовая процедура регистрации стартапов. Для реализации этих планов будет создано новое министерство цифровизации и модернизации.

Мерц также пообещал отменить спорный закон о должной осмотрительности в цепочке поставок и упростить регулирование в различных секторах. «Давайте дадим бизнесу и работникам больше доверия, больше свободы и меньше бюрократии», - сказал Мерц.

Подход к климату новый канцлер пообещал сделать более прагматичным, не отказываясь при этом от климатических целей страны. Ключевым инструментом станет углеродный налог, помогающий уменьшить выбросы парниковых газов. При этом поступления с этого налога не будут уходить в федеральный бюджет, а будут напрямую возвращаться предприятиям и гражданам.

«Кроме того, мы будем системно выстраивать нашу энергетическую политику, исходя из принципов доступности, экономической эффективности и безопасности снабжения - прагматично, без идеологии и с открытостью ко всем технологиям».

В качестве первого шага канцлер пообещал снизить налог на электроэнергию.

Новая иммиграционная политика