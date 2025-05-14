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Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал создать самую сильную армию в Европе

BBC
Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: Odd Andersen

Фридрих Мерц, чуть более недели назад избранный канцлером Германии, выступил с первой на этом посту речью в Бундестаге. Он пообещал создать самую сильную армию в Европе, безоговорочно поддерживать Украину и сделать Германию «локомотивом роста», пишет «Русская служба Би-би-си».

Канцлер представил свое видение, как будет работать коалиция, в которую входит консервативный блок ХДС/ХСС (его образуют Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и левоцентристские социал-демократы. Он начал с того, что заявил, что коалиция будет действовать под лозунгом «Ответственность за Германию».

«Мы совместно ставим себя на службу нашей стране и всем ее 84 миллионам граждан», - сказал он.

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Самая сильная армия и поддержка Украины

Главным приоритетом Мерц назвал укрепление Бундесвера. По словам канцлера, Германии нужна «самая сильная регулярная армия в Европе». Он пообещал увеличить финансирование армии, а чтобы увеличить количество военных - «создать новую привлекательную добровольную военную службу», которая сможет мотивировать молодых людей взять на себя ответственность за безопасность страны.

«Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы», - считает он.

Лидер консерваторов резко раскритиковал Россию за развязывание полномасштабной войны в Украине.

«Россия нарушила все правила, по которым мы сосуществовали в Европе с конца Второй мировой войны, а особенно - после преодоления разделения Европы», - заявил Мерц.

Помимо этого, Мерц обвинил Россию в участии в убийствах и отравлениях на территории Европы, кибератаках и разрушении инфраструктуры, в том числе подводных кабелей.

По его словам, Германия не является и не хочет быть стороной в войне, но она не нейтральна и безоговорочно поддерживает Украину.

«На кону в Украине - не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. Эта война определит, восторжествуют ли право и справедливость - или военная сила и тирания», - подчеркнул Мерц.

По его мнению, конфликт в Украине не может быть урегулирован в виде «навязанного мира» со стороны Москвы. «Нельзя допустить подчинения фактам, созданным военной силой, против воли Украины», - цитирует Мерца AFP.

Он призвал Запад к единству и пообещал прилагать усилия, чтобы достичь «максимально возможного единства между европейскими и американскими партнерами» в вопросе войны в Украине.

«Наша цель - Германия и Европа, которые настолько сильны вместе, что нам никогда не придется применять оружие», - подчеркнул канцлер. По его словам, нужно быть в состоянии защитить себя, чтобы не пришлось этого делать.

«Сила сдерживает агрессоров. Слабость их провоцирует», - считает Мерц.

Упомянул канцлер и войну в Газе. Подчеркнув, что Германия поддерживает Израиль, а среди заложников ХАМАС есть и люди с немецким гражданством, он призвал все стороны предотвратить голод в секторе Газа, который находится в блокаде: Израиль с начала марта не пропускает туда гуманитарную помощь. «Мы ожидаем усилий по обеспечению страдающего населения Газы, особенно детей, женщин и пожилых людей, большим количеством гуманитарной помощи», - заявил он.

«Вернуть экономику Германии на путь роста»

Мерц заканчивает речь и выходит из-за трибуны, в кадре видны также стоящие полукругом ряды столов, за которыми сидят депутаты.
Мерц заканчивает речь и выходит из-за трибуны, в кадре видны также стоящие полукругом ряды столов, за которыми сидят депутаты. Фото: Reuters

Мерц заявил, что Германии нужно выходить из беспрецедентной экономической рецессии, устранив барьеры для роста.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть экономику Германии на путь роста - через инвестиции и реформы. Эти два аспекта идут рука об руку. Мы снова можем стать локомотивом роста - таким, на который мир будет смотреть с восхищением», - пообещал он.

По мнению канцлера, для этого нужно немедленное налоговое послабление для корпоративных инвестиций, поэтапное снижение корпоративных налоговых ставок в течение пяти лет, 150 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры и упрощенная 24-часовая процедура регистрации стартапов. Для реализации этих планов будет создано новое министерство цифровизации и модернизации.

Мерц также пообещал отменить спорный закон о должной осмотрительности в цепочке поставок и упростить регулирование в различных секторах. «Давайте дадим бизнесу и работникам больше доверия, больше свободы и меньше бюрократии», - сказал Мерц.

Подход к климату новый канцлер пообещал сделать более прагматичным, не отказываясь при этом от климатических целей страны. Ключевым инструментом станет углеродный налог, помогающий уменьшить выбросы парниковых газов. При этом поступления с этого налога не будут уходить в федеральный бюджет, а будут напрямую возвращаться предприятиям и гражданам.

«Кроме того, мы будем системно выстраивать нашу энергетическую политику, исходя из принципов доступности, экономической эффективности и безопасности снабжения - прагматично, без идеологии и с открытостью ко всем технологиям».

В качестве первого шага канцлер пообещал снизить налог на электроэнергию.

Новая иммиграционная политика

Канцлер пообещал провести жесткую реформу миграционной политики. По его словам, годами миграция была неконтролируемой, а мигранты - слабо интегрированными в рынок труда и низкоквалифицированными, в особенности от этого пострадала система социального обеспечения.

Германия, сказал он, останется страной иммиграции, но контроля будет больше. Будет усилен контроль на границах, прекращены отдельные программы приема мигрантов и запущена инициатива по возвращению мигрантов в такие страны как Сирия и Афганистан.

В то же время новое правительство «сделает приоритетом обеспечение того, чтобы оставшиеся в Германии люди как можно быстрее получали доступ к рынку труда» и интегрировались, и право на пребывание не потеряют «хорошо интегрированные лица с временным статусом, которые содержат себя сами и говорят по-немецки».

Хрупкая коалиция

Обещания Мерца произнесены на фоне нестабильности правительства.

Чуть больше недели назад канцлера удалось избрать только со второго раза - первая попытка провалилось, за него проголосовали лишь 310 депутатов из необходимых 316. Это первый подобный случай в истории послевоенной Германии. Для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий - зеленых и левых. Им удалось договориться о проведение повторного голосования в тот же день, и Мерцу удалось получить 325 голосов. Против выступили 289 парламентариев. Один депутат воздержался, три голоса были признаны недействительными.

Коалиция консерваторов с левоцентристами имеет достаточно мест в парламенте, чтобы утвердить Мерца (328 из 630), однако не все социал-демократы оказались довольны коалиционным соглашением и, судя по всему, голосовали против Мерца в тайном голосовании.

Неудачу Мерца с энтузиазмом восприняли в ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) не так давно признало экстремистской организацией.

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что голосование в Бундестаге показало «хрупкость фундамента, на котором была построена малая коалиция», а также призвала к новым выборам.

BBC
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