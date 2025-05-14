Премьер-министр Михал посетил учения Siil.

В среду премьер-министр Кристен Михал посетил крупнейшие учения Сил обороны Siil-2025, где ему был представлен обзор хода учений и состоялась встреча с военнослужащими Сил обороны и союзниками, участвующими в боевых стрельбах на центральном полигоне.
Михал также посетил военный городок Лясна и центральный полигон Сил обороны, где начальник Северо-восточного округа территориальной обороны подполковник Яанус Айнсалу рассказал премьер-министру о ходе учений. Премьер-министр также встретился с военнослужащими Первой пехотной бригады, разведбатальона и передовой бригады сухопутных войск.
«Учения Siil позволили ярко проявиться сильной воле к обороне и профессионализму эстонцев. Наши Силы обороны ведут военные действия с союзниками как единый кулак. Мы можем быть уверены, что Эстония защищена», - сказал премьер-министр Михал.
По словам премьер-министра, маневры Siil в очередной раз демонстрируют силу и способность к быстрому реагированию резервной армии Эстонии. «Тысячи резервистов оставили свои повседневные дела, чтобы внести свой вклад в оборону страны. Это основа обороны Эстонии. Их самоотверженность и навыки бесценны», - сказал он.
Учения Siil 2025 - крупнейшие учения года для Сил обороны, в ходе которых отрабатывается планирование и проведение военных операций, а также укрепляется сотрудничество между эстонскими и союзными подразделениями.
В учениях принимают участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Кайтселийта и солдаты из союзных стран. Всего в маневрах участвуют более 16 000военнослужащих, из которых 5000 - личный состав союзных подразделений из 14 стран.