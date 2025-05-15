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Студия Postimees: аренда труда – это работа без гарантий? Отвечает Трудовая инспекция

Почему список горячих тем Трудовой инспекции пополнила аренда рабочей силы? Что такое аренда труда? С какими проблемами сталкивается сдаваемый в аренду персонал?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой в 15:00!

  • Является ли аренда труда распространенной практикой? 
  • Откуда чаще всего арендуют рабочую силу?
  • Кто платит зарплату: работодатель или предприятие-пользователь?
  • Какие проблемы возникают у арендованных работников?
  • Как много из них попадает на работу нелегально?
  • Часто ли такие работники остаются без денег? 
  • Арендная работа – это работа без гарантий?
  • Бывают ли подобные отношения безоблачными? 
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