Студия Postimees: аренда труда – это работа без гарантий? Отвечает Трудовая инспекция

Почему список горячих тем Трудовой инспекции пополнила аренда рабочей силы? Что такое аренда труда? С какими проблемами сталкивается сдаваемый в аренду персонал?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой в 15:00!
- Является ли аренда труда распространенной практикой?
- Откуда чаще всего арендуют рабочую силу?
- Кто платит зарплату: работодатель или предприятие-пользователь?
- Какие проблемы возникают у арендованных работников?
- Как много из них попадает на работу нелегально?
- Часто ли такие работники остаются без денег?
- Арендная работа – это работа без гарантий?
- Бывают ли подобные отношения безоблачными?