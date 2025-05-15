Трудовая инспекция встревожена положением арендованных работников

Конечно, нельзя исключать, что аренда работников – это и способ получить послабления (обойти законные требования – прим.ред.). Отмечу, что работник в данном случае оказывается в более слабой позиции, чем работодатель.

– Какие же проблемы возникают у арендованных работников?

– Самая распространенная проблема – это непонимание работником, кто именно является его работодателем. Часто бывает так, человек отработал уже несколько лет на предприятии и успел забыть, что у него есть какой-то другой работодатель.

И когда, например, работа заканчивается и предприятие-пользователь сообщает о прекращении трудовых отношений, работник считает, что его сократили или уволили. Он приходит Кассу по безработице, а ему сообщают, что у того есть действующий трудовой договор.

Только после этого работник обращается к реальному работодателю. Многие работодатели в подобных ситуациях не совсем лояльны к своим работникам. Тех просто ставят перед фактом, что от их услуг отказались, и просят написать заявление об уходе по собственному желанию.

Однако на самом деле у работника есть действующий договор, и работодатель обязан его обеспечивать работой. Если на одном предприятии-пользователе работа закончилась, нужно подыскать другую. А если такой работы нет, придется сократить работника. Время простоя должно быть оплачено!

– При этом арендованные работники довольно часто просто не в курсе этой ситуации?

– К сожалению, да. В этом и заключается основная проблема.