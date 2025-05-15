Трудовая инспекция встревожена положением арендованных работников

Что такое аренда труда? С какими проблемами сталкивается сдаваемый в аренду персонал? Почему Трудовая инспекция бьет тревогу?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.
Выдержки из беседы:
– Насколько неожиданно список горячих тем Трудовой инспекции пополнился за счет аренды рабочей силы?
– Этот вопрос давно уже входит в число наиболее горячих тем. Аренда работников – довольно распространенная практика в Эстонии. Наибольшее количество договоров по арендной работе заключается в сфере строительства и обслуживания. Арендуемая рабочая сила часто используется и на заводах.
Если обычно трудовые отношения заключают работник и работодатель, то в случае арендной работы появляется третья сторона, а именно – арендополучатель или фирма, которая арендует работника (предприятие-пользователь – прим.ред.).
Работодатель заключает договор с работником и временно направляет его для выполнения работ в ту или иную фирму.
– Поскольку в таком соглашении участвуют сразу три стороны, возникают дополнительные сложности?
– Конечно! Порой работникам сложно понять, кто же их работодатель на самом деле, какие у кого права и кто за что отвечает. Часто фирмы, которые сдают работников в аренду, пытаются ограничить своих работников в праве заключать прямые договоры непосредственно с предприятием-пользователем.
Бывают ситуации, когда арендованный работник становится нужен предприятию-пользователю на постоянной основе. Тем более, что постоянная занятость всегда более предпочтительна для работника, чем временная.
– Давайте разберемся, кто с кем должен заключать договор и за что отвечать?
– Работник заключает договор с работодателем и затем сдается в аренду – иногда совсем в другое место. Договор может быть как срочным, так и бессрочным.
При этом арендодатель (работодатель – прим.ред.) имеет один договор с работником, а другой – с фирмой-пользователем, в коорую будет направлен работник. Вот такой треугольник получается.
В данном треугольнике важно понимать, кто за что отвечает. А именно – кто отвечает за соблюдение сроков выплаты заработной платы, предоставление отпусков, соблюдение времени отдыха. В данном случае речь идет об ответственности работодателя.
Фирма-получатель несет ответственность за технику безопасности, проводит инструктаж, обеспечивает работника средствами индивидуальной защиты.
Работодатель ищет для своего работника работу, которая временно находится на территории другого работодателя.
– Кто кому платит зарплату?
– Как правило, зарплату платит работодатель. Однако фирмы, как два юридических лица, могут отдельно договориться между собой, кто из них будет платить. Как правило, ответственность за выплату зарплат в любом случае несет работодатель работника, а не фирма-пользователь.
– Чем объясняется популярность такой формы труда? Возможно, что за этим стоит усложненная схема, которая позволяет работодателям обойти какие-то препоны?
– Когда есть спрос на аренду рабочей силы, появляется и предложение. Зачастую фирма-получатель, которая имеет временную работу, просто не хочет тратить время на поиски и оформление работника, а также на его увольнение, если работа закончится. То есть, они пытаются часть своих обязанностей, в том числе по выплате зарплат и отпускных, переложить на другую фирму.
Возможно, это удобно не только предприятию-пользователю, но и работнику. Последнему не нужно искать новые заказы. Он просто обращается к работодателю, и фирма его обеспечивает работой.
Конечно, нельзя исключать, что аренда работников – это и способ получить послабления (обойти законные требования – прим.ред.). Отмечу, что работник в данном случае оказывается в более слабой позиции, чем работодатель.
– Какие же проблемы возникают у арендованных работников?
– Самая распространенная проблема – это непонимание работником, кто именно является его работодателем. Часто бывает так, человек отработал уже несколько лет на предприятии и успел забыть, что у него есть какой-то другой работодатель.
И когда, например, работа заканчивается и предприятие-пользователь сообщает о прекращении трудовых отношений, работник считает, что его сократили или уволили. Он приходит Кассу по безработице, а ему сообщают, что у того есть действующий трудовой договор.
Только после этого работник обращается к реальному работодателю. Многие работодатели в подобных ситуациях не совсем лояльны к своим работникам. Тех просто ставят перед фактом, что от их услуг отказались, и просят написать заявление об уходе по собственному желанию.
Однако на самом деле у работника есть действующий договор, и работодатель обязан его обеспечивать работой. Если на одном предприятии-пользователе работа закончилась, нужно подыскать другую. А если такой работы нет, придется сократить работника. Время простоя должно быть оплачено!
– При этом арендованные работники довольно часто просто не в курсе этой ситуации?
– К сожалению, да. В этом и заключается основная проблема.
– Чем отличается ситуация с иностранцами, арендованными на работу в Эстонию?
– Это еще более болезненная проблема. Иностранный работник, не совсем уверенный в том, кто его работодатель, зачастую не имеет и нужных языковых навыков, не знает тонкостей законодательства и попадает в социальный пузырь. Он не знает, что делать и куда обратиться.
Предположим, что работодатель его встретил, поселил, привез на завод. Работник приступил к работе, а там не соблюдается время работы и отдыха. Бывает, что работнику предлагают больше часов отработать, чтобы увеличить его доход. И работник трудится по 12–16 часов, без выходных.
Как правило, фирма-пользователь отправляет количество отработанных часов работодателю. И на основании этих данных работодатель начисляет заработную плату. В такие моменты становится понятно, что были превышены все мыслимые и немыслимые нормы рабочего времени. По сути, речь идет об эксплуатации людей.
– Все ли переработки корректно оплачиваются?
– Это тоже большой вопрос. Известно, что зарплата иностранного работника должна быть не ниже средней по Эстонии. То есть, выше минималки.
В реальности это обеспечивается большим количеством часов, хотя так не должно быть. Иностранцу положено платить не ниже средней зарплаты по Эстонии – за стандартное количество часов, то есть за норму рабочего времени. И всё, что свыше, должно оплачиваться дополнительно. Зачастую работники об этом просто не знают.
Подробнее в повторе!
- Является ли аренда труда распространенной практикой?
- Откуда чаще всего арендуют рабочую силу?
- Кто платит зарплату: работодатель или предприятие-пользователь?
- Какие проблемы возникают у арендованных работников?
- Как много из них попадает на работу нелегально?
- Часто ли такие работники остаются без денег?
- Арендная работа – это работа без гарантий?
- Бывают ли подобные отношения безоблачными?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja