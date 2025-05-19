Пн, 19.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: переход на эстонский ускоряется? Отвечает Министерство образования

Каковы итоги языковой реформы в первых и четвертых классах Нарвы и Харьюмаа? Что предпринимается в преддверии перехода вторых и пятых классов на эстонский язык обучения?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии стратегический консультант отдела языковой политики Министерства образования Наталия Конд. Смотрите интервью в 10:00!

  • Какие выводы сделаны по итогам проверок и результатов года?
  • Доля уроков с квалифицированными учителями в школах Нарвы составляет 30–75%. Считают ли в Минобразе это проблемой? 
  • Что вызывает тревогу перед переходом вторых и пятых классов на эстонский язык обучения? 
  • Когда в школы поступят адаптированные учебные материалы?
  • Сколько учителей в школах Нарвы и Харьюмаа не имеют на данный момент нужной языковой категории?
  • Скольким придется покинуть школу к новому учебному году?
  • Есть ли план по привлечению в школу новых кадров?
Комментарии

Ключевые слова

Наверх