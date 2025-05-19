Студия Postimees: переход на эстонский ускоряется? Отвечает Министерство образования

Каковы итоги языковой реформы в первых и четвертых классах Нарвы и Харьюмаа? Что предпринимается в преддверии перехода вторых и пятых классов на эстонский язык обучения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии стратегический консультант отдела языковой политики Министерства образования Наталия Конд. Смотрите интервью в 10:00!
- Какие выводы сделаны по итогам проверок и результатов года?
- Доля уроков с квалифицированными учителями в школах Нарвы составляет 30–75%. Считают ли в Минобразе это проблемой?
- Что вызывает тревогу перед переходом вторых и пятых классов на эстонский язык обучения?
- Когда в школы поступят адаптированные учебные материалы?
- Сколько учителей в школах Нарвы и Харьюмаа не имеют на данный момент нужной языковой категории?
- Скольким придется покинуть школу к новому учебному году?
- Есть ли план по привлечению в школу новых кадров?