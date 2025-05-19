– Из того же отчета следует, что доля уроков с квалифицированными учителями в Нарве в зависимости от школы составляет 30–75%. Это проблема?

– Это проблема. Если мы говорим о несоответствии квалификации, то проблема не всегда упирается в язык. Это могут быть те самые учителя, у которых есть образование в определенной области, но нет педагогических навыков. Это могут быть учителя, которые еще учатся в университете и получают магистерскую степень. Частично это касается и учителей, которые учатся на бакалавриате.

– И на фоне всего этого, согласно отчету, в школах перехода нет адаптированных учебных материалов. Как же так?

– Что касается адаптированных учебных материалов, то проблема на протяжении всего этого года стояла очень-очень остро. Однако у нас не все упирается в учебные материалы.

Дело в том, что учителя не всегда умеют применить на уроке то, чему их обучали. Почему это происходит? По той простой причине, что в школе нет систематичного или продуманного подхода, как использовать методику, нет сотрудничества между разными учителями.

В итоге многое остается на плечах одного учителя, который пытается решить все проблемы сразу.

Смею утверждать, что если бы в школе была выработана определенная система по адаптации имеющихся материалов – а их у нас достаточное количество, – то было бы из чего выбрать.