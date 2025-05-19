- Уровень языка у учителей – абсолютно разный
- Более 1000 педагогов должны сдать экзамен
- Учитель с С1 часто без квалификации
Каковы итоги языковой реформы в первых и четвертых классах Нарвы и Харьюмаа? Что предпринимается в преддверии перехода вторых и пятых классов на эстонский язык обучения?
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии стратегический консультант отдела языковой политики Министерства образования Наталия Конд.
Выдержки из беседы:
– Какие выводы сделаны к концу учебного года по итогам проверок?
– Сейчас проходит довольно большая реформа: ничего подобного в системе образования не было в последние 15 лет. Эта реформа связана с огромным количеством изменений, которые порождают некоторую тревожность и вопросы.
Руководители обеспокоены тем, где взять профессиональных учителей. Учителя тревожатся, потому что на них сегодня легла огромная нагрузка. Помимо предметного преподавания они должны быть в некотором смысле преподавателями языка.
Естественно, некая тревожность возникла и у родителей, которые очень сомневаются в том, что их дети с имеющимся знанием языка смогут на хорошем уровне получить образование.
Присутствует тревожность у самих детей, потому что они оказались в ситуации, когда им вдруг пришлось со дня начать говорить на эстонском языке и понимать то, что говорит учитель.
Больше всего мы занимались в этом году эмоциональной стороной вопроса, всячески пытаясь поддержать учреждения. В этом состоит и моя задача, как стратегического консультанта Министерства образования.
– Можно ли в сложившейся ситуации говорить о качестве образования?
– Если мы говорим о хорошем качестве образования, то ключевой фигурой в этой истории является учитель. Моя практика показывает, что говорить о качественном образовании можно тогда, когда учитель учитывает возрастные особенности детей, хорошо владеет языком, понимает, как работает предметно-языковая интеграция во время урока и так далее. На самом деле, конечно, это довольно сильная нагрузка для школ.
– В отчете по итогам проверки нарвских школ говорится, что навыки преподавания на эстонском языке нуждаются в значительном улучшении. Что это означает? В школах преподают на ломаном эстонском?
– Думаю, что уровень языка у учителей абсолютно разный. Это факт. На сегодняшний день в Ида-Вирумаа в течение двух лет прибыло порядка 800 учителей. Как правило, это учителя, владеющие языком. Но проблема в том, что такие учителя не всегда соответствуют требованиям квалификации. Причина в том, что они пришли в школы не из системы образования.
– То есть у них хороший эстонский, но они не знают, как преподавать предмет?
– Они могут быть очень хорошими специалистами в сфере математики, закончившими математическое отделение Тартуского университета, но не иметь педагогических навыков.
– Соответственно, до них очень сложно донести знания…
– Однако в таких случаях с языком нет проблем. Иная ситуация с теми учителями, которые изучают язык, находятся в этом процессе. Понятное дело, что их язык находится в стадии совершенствования.
– Повод ли это для тревоги в преддверии перехода на эстонский язык обучения следующих классов – вторых и пятых?
– Да, но если мы обратимся к отчету надзора Министерства образования, то мы увидим, что в классах перехода – первых и четвертых – вопрос с учителями решен. Не такое уж большое количество учителей имеет проблемы с языком. Я очень надеюсь, что в следующем году руководители школ приложат усилия для того, чтобы во 2-х и 5-х классах работали учителя с хорошим знанием эстонского языка.
– Из того же отчета следует, что доля уроков с квалифицированными учителями в Нарве в зависимости от школы составляет 30–75%. Это проблема?
– Это проблема. Если мы говорим о несоответствии квалификации, то проблема не всегда упирается в язык. Это могут быть те самые учителя, у которых есть образование в определенной области, но нет педагогических навыков. Это могут быть учителя, которые еще учатся в университете и получают магистерскую степень. Частично это касается и учителей, которые учатся на бакалавриате.
– И на фоне всего этого, согласно отчету, в школах перехода нет адаптированных учебных материалов. Как же так?
– Что касается адаптированных учебных материалов, то проблема на протяжении всего этого года стояла очень-очень остро. Однако у нас не все упирается в учебные материалы.
Дело в том, что учителя не всегда умеют применить на уроке то, чему их обучали. Почему это происходит? По той простой причине, что в школе нет систематичного или продуманного подхода, как использовать методику, нет сотрудничества между разными учителями.
В итоге многое остается на плечах одного учителя, который пытается решить все проблемы сразу.
Смею утверждать, что если бы в школе была выработана определенная система по адаптации имеющихся материалов – а их у нас достаточное количество, – то было бы из чего выбрать.
– Однако адаптированных учебников в школах нет – приходится учиться по тем, которые предназначены для детей с родным эстонским…
– Их нужно адаптировать. И министерство настаивает на том, чтобы помочь учителям в ближайшем будущем адаптировать учебники при помощи искусственного интеллекта и так далее. То есть мы ищем возможности.
На сегодняшний день у нас даже уже есть такая команда, которая будет заниматься разработками адаптационных материалов.
Стоит отметить, что порой мы ограничиваемся учебником и видим в нем какой-то спасательный круг. А на самом деле учителя не всегда понимают нашу государственную программу. На сегодняшний день она достаточно обновлена. И это значит, что учителя должны понимать, какие цели поставлены на уровне государственной программы: и в плане языка, и в плане предметов и т.д.
– Почему учителя не понимают целей госпрограммы? В чем проблема?
– Не понимают до конца, что мы давным-давно отошли от такого понимания, что учитель является неким раздатчиком информации, просто передает ее и более ничего. Мы отказываемся от всевозможных лекций на уроках. То есть учебный процесс должен быть выстроен таким образом, где 80% действий на уроке должно исходить от ученика. И только 20% – со стороны учителя.
Учитель скорее руководит процессом, помогает ученикам выстроить знания в определенную систему, используя предыдущие знания и опыт. И мы говорим сегодня об интегрированном образовании, учитывая переход на эстонский, достаточно большое количество детей с особыми потребностями в классах и так далее.
Учитель должен быть достаточно квалифицированным в плане умения ориентироваться по программе, разбираться в методиках и опираться на практическую базу. Только в таком случае урок пройдет действительно на хорошем уровне.
– Где же взять таких учителей? Есть ли у Министерства образования план по привлечению в школы новых квалифицированных кадров?
– План по привлечению кадров есть. Во-первых, мы увеличили количество мест в университетах для будущих учителей. Студентам выплачиваются стипендии в размере 400 евро.
Плюс Институт эстонского языка предоставляет достаточное количество всевозможных обучений. Однако все эти курсы имеют смысл и позитивные последствия только при условии, что выстроена работа в школе. То есть прошедшие обучение учителя должны понимать, что с этим делать в школе дальше.
Если говорить в общей картине с руководителями школ, то у нас есть такие, которые настроены на переход, и есть руководители, у которых вообще довольно много проблем с поисками учителей, даже не связанных с переходом. Такие руководители не могут заниматься вопросами перехода основательно. Их договоры могут быть пересмотрены.
– Сколько учителей в Нарве и Харьюмаа на данный момент не имеют нужной языковой категории?
– Если говорить про C1, то на сегодняшний день примерно 280 учителей по всей Эстонии должны сдать на категорию С1. Речь идет о школах.
Что касается детских садов, то основную тревогу вызывает у нас вспомогательный персонал, потому что на сегодняшний день есть некое продление до 1 августа 2026 года (имеется в виду отсрочка по языку – прим. ред.). К этому моменту вспомогательный персонал должен получить категорию B2. Таких людей (не имеющих уровня В2 – прим. ред.) на сегодняшний день – 613 человек, из них большая часть, около 400 человек, работает в Таллинне.
К сожалению, ситуация такова, что и в школах сейчас работает примерно 260 учителей, у которых нет категории B1.
– К новому учебному году тем, кто не сможет сдать экзамен, придется покинуть в школу?
– 1 августа 2025 года – это срок, к которому необходимо иметь по крайней мере уровень B2.
– Все ли учителя с категорией B2 получили отсрочку еще на год?
– С категорией В2 – нет. На сегодняшний день категория C1 обязательна для тех, кто преподает на эстонском…
– А в отношении тех, кто пока еще преподает отдельные предметы на русском, действует отсрочка до 2026 года?
– У них есть возможность работать с B2. На сегодняшний день мы не говорим о какой-то отсрочке. Они работают в школе с B2 до того момента, пока они преподают в русскоязычных классах (ведут предмет на русском – прим. ред.).
Как только такой учитель начинает преподавать в классах перехода, у него должна быть категория C1.
– Составители отчета отметили, что учителям необходимо в большей степени осознавать свою роль как преподавателя языка. Означает ли это, что, по сути, предметники превращаются в учителей эстонского языка?
– Они не становятся учителями эстонского языка, но должны учитывать языковой момент. В любом случае учитель, который раньше вел уроки на русском, учится теперь преподавать на эстонском языке. И главный момент заключается в том, что учитель должен ставить цели урока по двум направлениям: по предмету и языку.
Если мы говорим о предметнике, то в начале любой темы языка может быть чуть больше, чем предмета. Ребенок должен освоить определенные понятия для того, чтобы двигаться дальше. Было бы очень хорошо, чтобы в рамках школы предметники взаимодействовали с учителями эстонского языка.
Подробнее в повторе!
- Какие выводы сделаны по итогам проверок и результатов года?
- Доля уроков с квалифицированными учителями в школах Нарвы составляет 30–75%. Считают ли в Минобразе это проблемой?
- Что вызывает тревогу перед переходом вторых и пятых классов на эстонский язык обучения?
- Когда в школы поступят адаптированные учебные материалы?
- Сколько учителей в школах Нарвы и Харьюмаа не имеют на данный момент нужной языковой категории?
- Скольким придется покинуть школу к новому учебному году?
- Есть ли план по привлечению в школу новых кадров?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja