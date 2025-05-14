Ушла в лес и не вернулась: полиция начала операцию по поиску 88-летней пенсионерки

По данным полиции, пенсионерка ушла из дома в районе поселка Колга. Позже, разговаривая по телефону, женщина говорила сбивчиво, из-за чего родственники предположили, что она может не справиться с дорогой обратно. В данный момент ее телефон недоступен.

На поиски вышли полицейские, добровольцы, команда с дроном и поисковая собака. На Мерике длинный серый свитер, при себе трость.