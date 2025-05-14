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Ушла в лес и не вернулась: полиция начала операцию по поиску 88-летней пенсионерки

Мерике.
Мерике. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 88-летней Мерике из поселка Колга волости Куусалу, которая во второй половине среды ушла гулять в лес и не вернулась домой.

По данным полиции, пенсионерка ушла из дома в районе поселка Колга. Позже, разговаривая по телефону, женщина говорила сбивчиво, из-за чего родственники предположили, что она может не справиться с дорогой обратно. В данный момент ее телефон недоступен.

На поиски вышли полицейские, добровольцы, команда с дроном и поисковая собака. На Мерике длинный серый свитер, при себе трость.

Если вы заметите женщину, похожую по описанию, например, на дороге или у чьего-то дома в районе Куусалу, незамедлительно позвоните по номеру 112 и постарайтесь не отпускать ее до приезда помощи.

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