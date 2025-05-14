Видео СМИ: Силы обороны Эстонии пытались остановить на Балтике танкер, шедший в Россию

Портал сообщает, что в интернете появилась видеозапись, снятая на палубе танкера под флагом Габона. Судно перевозило российскую нефть в составе так называемого теневого флота, передает ERR.

​Точная дата съемки неизвестна, однако нынешнее местонахождение судна - оно пришвартовано у побережья Гогланда​, крупнейшего острова в Финском заливе, находящегося под контролем России, - позволяет предположить, что видео сделано недавно.

На кадрах видно, как в непосредственной близости от судна кружит армейский вертолет A139 ВМС Эстонии и самолет M-28 Skytruck (производства PZL Mielec).

По данным портала, в то же время в районе происшествия кружил истребитель ВМС России, предположительно Су-30 Балтийского флота. Пока неизвестно, что заставило эстонские власти попытаться остановить танкер. Однако, учитывая, что судно бросило якорь у побережья острова, принадлежащего России, действия эстонских сил не увенчались успехом.

Танкер Jaguar связывают с индийской компанией Gatik Ship Management. Эта компания занимается перевозкой российской нефти, на которую распространяются западные санкции.

Российский истребитель незаконно пересек воздушную границу Эстонии

Сегодня, 14 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за нарушения воздушной границы, зафиксированного 13 мая.

Во вторник вечером, 13 мая, в районе полуострова Юминда российский истребитель Су-35 незаконно пересек воздушную границу Эстонии. Самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У истребителя не было утвержденного плана полета, транспондер был выключен, а связь с эстонскими диспетчерами отсутствовала.

На инцидент оперативно отреагировали португальские истребители F-16, задействованные в миссии воздушной полиции НАТО на базе Эмари: они совершили вылет для опознания нарушителя.

Это первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским военным самолетом.