Смотрите, как круто изменится важная часть исторического сердца Нарвы

Улица Хельсинки станет полностью пешеходной и соединится с улицей Виру. Верхний ярус площади будет связан с этими улицами двумя лестницами. В оформлении используют синий и белый бетон, гранитную брусчатку, столы, стулья, камни с подсветкой и встроенные в землю светильники. Водные элементы усилят атмосферу уюта.

На площади будет преобладать синий цвет, что символизирует реку Нарову. Фото: Презентация KOKO architects

Проект оценивается в сумму свыше пяти миллионов евро, из которых 3,6 миллиона выделяет Фонд регионального развития ЕС. Остальное покроют городской бюджет и, возможно, частные инвесторы. Предварительный эскиз готов, сейчас оформляется разрешение на строительство. К концу 2025 года проект будет завершен, после чего подадут заявку на дополнительное финансирование. Строительство планируют начать в 2027 году, но из-за параллельных городских проектов старт может сместиться к 2028-му.

Работы может осложнить историческое расположение площади. Археологические изыскания начнутся первыми, и их результаты могут повлиять на сроки. Неожиданные открытия или нехватка средств могут отложить завершение работ.

«На первом этапе было чуть больше сложных моментов во время строительства, особенно после археологических раскопок, во время которых обнаружилась стена. Надеемся, что второй этап обойдется без таких сюрпризов», - сказала Элерин Текко, ландшафтный дизайнер.

В целом нарвитяне рады перспективе оживления центра, но беспокоятся о деталях. Один из главных вопросов - защита от сильных ветров, которые досаждают на площади. «Специальных ограждений не предусмотрено, но зеленые зоны и здание частично решат проблему», - ответил Котов.

Жители также сомневаются в необходимости третьего кафе в центре, учитывая пустующий ресторан в Ратуше. В ответ предложили альтернативу: если кафе не будет востребовано, помещение можно превратить в исторический уголок с фотографиями и информацией о Нарве.

Будут использованы те же элементы дизайна. Фото: Презентация KOKO architects

Городские власти уверены, что проект усилит привлекательность Нарвы. Однако успех зависит от финансирования и археологии. Нарвитянам предстоит запастись терпением: стройки в городе нередко затягиваются, и Стокгольмская площадь может стать очередным испытанием.