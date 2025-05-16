Смотрите, как круто изменится важная часть исторического сердца Нарвы

Нарва продолжает преображаться: 13 мая в Ратуше представили проект расширения Стокгольмской площади. Новый этап включает подземную парковку, кафе и зеленую зону. Работы могут завершиться к 2027–2028 годам, но сроки зависят от археологических исследований.
Стокгольмская площадь начала меняться еще в 2017 году, когда был объявлен конкурс на ее реконструкцию. Первая часть, открытая в 2023 году за два миллиона евро, превратила пространство у Ратуши в современную зону с местами для отдыха и фонарями.
Несмотря на критику за открытость ветрам и летней жаре, площадь стала популярным местом у нарвитян. Теперь эстонская студия KOKO architects, известная по Летной гавани и Историческому музею в Таллинне, работает над вторым этапом, чтобы сделать пространство функциональнее и уютнее.
Новый этап расширит площадь до улицы Виру, создав две зоны: для публичных мероприятий и спокойного отдыха. Первая часть будет включать сцену для концертов, выставок и спектаклей. Вторая - уединенные уголки с новыми деревьями, кустарниками и растениями, которые добавят уюта. «Дизайн вдохновлен рекой: цвета и формы отражают воду», - рассказал архитектор Райво Котов.
Ключевая новинка - подземная парковка на 32 места, первая общественная в Нарве. «Это небольшой, но важный шаг для разгрузки центра», - отметил Котов. Парковка будет дополнена зданием, на крыше которого можно будет отдыхать. В здании разместится кафе на 65 мест (200 м²), с входом со стороны улицы Виру.
Помещение спроектировано универсальным: его можно переоборудовать для выставок, семинаров или досуговых мероприятий. «Мы учли, что еще одно кафе может быть невостребованным, как помещение в цоколе Ратуши», - пояснила директор департамента экономики и развития Нарвы Анне Веэво.
Улица Хельсинки станет полностью пешеходной и соединится с улицей Виру. Верхний ярус площади будет связан с этими улицами двумя лестницами. В оформлении используют синий и белый бетон, гранитную брусчатку, столы, стулья, камни с подсветкой и встроенные в землю светильники. Водные элементы усилят атмосферу уюта.
Проект оценивается в сумму свыше пяти миллионов евро, из которых 3,6 миллиона выделяет Фонд регионального развития ЕС. Остальное покроют городской бюджет и, возможно, частные инвесторы. Предварительный эскиз готов, сейчас оформляется разрешение на строительство. К концу 2025 года проект будет завершен, после чего подадут заявку на дополнительное финансирование. Строительство планируют начать в 2027 году, но из-за параллельных городских проектов старт может сместиться к 2028-му.
Работы может осложнить историческое расположение площади. Археологические изыскания начнутся первыми, и их результаты могут повлиять на сроки. Неожиданные открытия или нехватка средств могут отложить завершение работ.
«На первом этапе было чуть больше сложных моментов во время строительства, особенно после археологических раскопок, во время которых обнаружилась стена. Надеемся, что второй этап обойдется без таких сюрпризов», - сказала Элерин Текко, ландшафтный дизайнер.
В целом нарвитяне рады перспективе оживления центра, но беспокоятся о деталях. Один из главных вопросов - защита от сильных ветров, которые досаждают на площади. «Специальных ограждений не предусмотрено, но зеленые зоны и здание частично решат проблему», - ответил Котов.
Жители также сомневаются в необходимости третьего кафе в центре, учитывая пустующий ресторан в Ратуше. В ответ предложили альтернативу: если кафе не будет востребовано, помещение можно превратить в исторический уголок с фотографиями и информацией о Нарве.
Городские власти уверены, что проект усилит привлекательность Нарвы. Однако успех зависит от финансирования и археологии. Нарвитянам предстоит запастись терпением: стройки в городе нередко затягиваются, и Стокгольмская площадь может стать очередным испытанием.
Работы начнутся с раскопок, за которыми последует строительство парковки, кафе и зеленой зоны. Если все пойдет по плану, к 2028 году Нарва получит современное пространство, сочетающее отдых, культуру и практичность.