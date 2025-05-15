Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.
Таким образом Кремль по сути отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на личной встрече в Стамбуле с Владимиром Путиным.
Администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный Путиным. Вот как они перечислены на сайте Кремля:
- Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
- Галузин М.Ю. - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);
- Костюков И.О. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (член делегации);
Фомин А.В. - заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).
В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» - сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России. Мединский, в прошлом министр культуры, также известен как один главных идеологов путинской России.