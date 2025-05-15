Фомин А.В. - заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).

В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» - сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России. Мединский, в прошлом министр культуры, также известен как один главных идеологов путинской России.