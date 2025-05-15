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Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбуле своего помощника Мединского (1)

BBC
Путин
Путин. Фото: Reuters

Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.

Таким образом Кремль по сути отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на личной встрече в Стамбуле с Владимиром Путиным.

Администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный Путиным. Вот как они перечислены на сайте Кремля:

  • Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
  • Галузин М.Ю. - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);
  • Костюков И.О. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (член делегации);

  • Фомин А.В. - заместитель министра обороны Российской Федерации (член делегации).

    В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» - сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России. Мединский, в прошлом министр культуры, также известен как один главных идеологов путинской России.

BBC
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