В Эстонии зафиксирован самый высокий уровень безработицы за 12 лет

Число занятых сократилось, рост наблюдался только в секторе услуг

Различия по регионам были значительными: уровень трудовой занятости вырос в Харьюмаа за пределами Таллинна и в Центральной Эстонии [Ярваском, Ляэне-Вируском и Рапласком уездах], однако больше всего - в Ида-Вируском уезде, где доля занятых обычно значительно меньше, чем в остальных регионах Эстонии. Согласно данным за первый квартал этого года, снижение наблюдалось в Западной Эстонии, где уровень трудовой занятости снизился на 3,4 процентных пункта. Уровень трудовой занятости снизился также в Южной Эстонии и Таллинне.

Число занятых женщин сократилось на 6900 человек, число занятых мужчин - на 4800. Среди секторов экономики число занятых сократилось в промышленности и строительстве, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В то же время число занятых увеличилось в секторе услуг, где в общем работало 73,8% от всех занятых.

Число занятых женщин сократилось на 6900 человек, число занятых мужчин - на 4800. Фото: Statistikaamet

Сократилось и общее число людей трудоспособного возраста

Аналитик пояснила, что общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей: по сравнению с первым кварталом прошлого года наемных работников стало на 1000 человек меньше, в то время как число индивидуальных предпринимателей сократилось на 2100 человек и число предпринимателей с наемными работниками - на 7400 человек.

«В первом квартале число экономически неактивных людей, которые не относятся к рабочей силе, увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4300 человек. Больше всего неактивных людей добавилось в Таллинне и Южной Эстонии, в то время их число сократилось в Ида-Вируском уезде», - пояснила Вассильева. Уровень участия в рабочей силе по всей Эстонии составил 73,7%, что по сравнению с первым кварталом прошлого года на 0,5 процентных пункта меньше.

Поскольку численность населения по сравнению с 2024 годом сократилась, то на 1900 человек сократилось также общее число людей трудоспособного возраста, населения в возрасте 15–74 лет. «Однако это не произошло везде равномерно. Наибольшее сокращение числа людей трудоспособного возраста по сравнению с первым кварталом 2024 года наблюдалось в Южной Эстонии и Северо-Восточной Эстонии», - отметила она.