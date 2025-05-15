В Эстонии зафиксирован самый высокий уровень безработицы за 12 лет

- Среди регионов уровень безработицы снизился в Ида-Вирумаа.
- Увеличилось число людей, которые числятся безработными в течение года или более.
- Число занятых по всей Эстонии за год снизилось на 11 700 человек.
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года уровень безработицы составил 8,6%, уровень трудовой занятости - 67,4% и уровень участия в рабочей силе - 73,7%.
Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева объяснила, что в первом квартале 2025 года насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. «Число безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5300 человек. Уровень безработицы повысился на 8,6%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем годом ранее, и на 1,2 процентных пункта больше, чем в последнем квартале прошлого года», - отметила аналитик.
Вассильева добавила, что уровень безработицы среди мужчин составил 9%, среди женщин - 8,2%. «Среди регионов уровень безработицы снизился только в Ида-Вирумаа, где он составил 12,7%. Несмотря на снижение, уровень безработицы там по-прежнему самый высокий по Эстонии», - уточнила она.
Больше всего увеличилось число людей, которые числятся безработными год и более. В первом квартале их число составило 16 000 (на 3200 человек больше), чем в том же периоде прошлого года. «Число людей, которые числятся безработными менее шести месяцев, составило 38 100 человек, что на 1700 больше, чем годом ранее, и на 4800 человек больше, чем в последнем квартале прошлого года», - пояснила аналитик.
В первом квартале этого года число занятых составило 681 600 человек. По всей Эстонии число занятых за год сократилось на 11 700 человек - больше всего в Южной Эстонии (в Йыгеваском, Пыльваском, Тартуском, Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах) и Западной Эстонии (Хийуском, Ляэнеском, Пярнуском и Саареском уездах), но также в Таллинне. Уровень трудовой занятости, т.е. доля занятых от всего населения в возрасте 15–74 лет, составил 67,4% и снизился по всей Эстонии по сравнению с первым кварталом 2024 года на один процентный пункт.
Число занятых сократилось, рост наблюдался только в секторе услуг
Различия по регионам были значительными: уровень трудовой занятости вырос в Харьюмаа за пределами Таллинна и в Центральной Эстонии [Ярваском, Ляэне-Вируском и Рапласком уездах], однако больше всего - в Ида-Вируском уезде, где доля занятых обычно значительно меньше, чем в остальных регионах Эстонии. Согласно данным за первый квартал этого года, снижение наблюдалось в Западной Эстонии, где уровень трудовой занятости снизился на 3,4 процентных пункта. Уровень трудовой занятости снизился также в Южной Эстонии и Таллинне.
Число занятых женщин сократилось на 6900 человек, число занятых мужчин - на 4800. Среди секторов экономики число занятых сократилось в промышленности и строительстве, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В то же время число занятых увеличилось в секторе услуг, где в общем работало 73,8% от всех занятых.
Сократилось и общее число людей трудоспособного возраста
Аналитик пояснила, что общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей: по сравнению с первым кварталом прошлого года наемных работников стало на 1000 человек меньше, в то время как число индивидуальных предпринимателей сократилось на 2100 человек и число предпринимателей с наемными работниками - на 7400 человек.
«В первом квартале число экономически неактивных людей, которые не относятся к рабочей силе, увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4300 человек. Больше всего неактивных людей добавилось в Таллинне и Южной Эстонии, в то время их число сократилось в Ида-Вируском уезде», - пояснила Вассильева. Уровень участия в рабочей силе по всей Эстонии составил 73,7%, что по сравнению с первым кварталом прошлого года на 0,5 процентных пункта меньше.
Поскольку численность населения по сравнению с 2024 годом сократилась, то на 1900 человек сократилось также общее число людей трудоспособного возраста, населения в возрасте 15–74 лет. «Однако это не произошло везде равномерно. Наибольшее сокращение числа людей трудоспособного возраста по сравнению с первым кварталом 2024 года наблюдалось в Южной Эстонии и Северо-Восточной Эстонии», - отметила она.
Число людей трудоспособного возраста увеличилось в Центральной Эстонии (+2400 человек) и Таллинне (+2000 человек). Среди возрастных групп на 4300 человек увеличилось число людей в возрасте 15–24 лет и на 1300 человек число людей в возрасте 65–74 лет, в то время как число 25–64-летних сократилось на 7600 человек.