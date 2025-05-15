Колонка Postimees Последняя возможность Путина

Важную роль в усилении международной изоляции России сыграли и сильные заявления нового папы Льва XIV в поддержку Украины. Его предшественник, папа Франциск I, не делал столь однозначных заявлений. Важно отметить, что к словам папы прислушивается значительная часть так называемого Глобального Юга, который до сих пор занимал нейтральную позицию по вопросу войны в Украине. Эта позиция, впрочем, была скорее на руку Москве.

Однако вокруг переговоров в Стамбуле сохраняется значительная неопределенность. Присутствие Путина стало бы, безусловно, решающим фактором, но если он наделит министра иностранных дел Сергея Лаврова достаточными полномочиями, можно хотя бы говорить о начале мирного процесса. Вместе с тем - если Путина не будет, не приедет и Трамп, а значит, Москва не почувствует серьезного давления добиваться каких-либо результатов на переговорах.