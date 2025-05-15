Колонка Postimees Последняя возможность Путина

Нельзя сказать, что к началу мирных переговоров в Стамбуле Россия оказалась в полной изоляции, однако ее позиции на международной арене сильно ухудшились. В интересах Эстонии - справедливый мир для Украины.
Недавно президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной для достижения мира. Как известно, мирные переговоры между Украиной и Россией прервались весной 2022 года, после того как были раскрыты военные преступления России в Буче.
Хотя Россия все еще пользуется поддержкой Китая, складывается впечатление, что Путин начинает осознавать: в разных частях мира отношение к стране значительно изменилось. Так, например, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, ранее с пониманием относившийся к политике Москвы, призвал Путина поехать в Стамбул.
Однако самое важное изменение произошло, похоже, в администрации США. Так, в понедельник газета Financial Times писала, что в администрации США начинают осознавать: главным препятствием для мира является не президент Украины Владимир Зеленский, а Владимир Путин.
Если вспомнить словесную перепалку в конце февраля в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским с одной стороны и президентом США Дональдом Трампом с его заместителем Джей Ди Вэнсом - с другой, то это действительно серьезный сдвиг. За это время США также заключили с Украиной соглашение в области полезных ископаемых, что свидетельствует о том, что американцы начали воспринимать Украину как серьезного партнера.
Европейский союз напрямую не участвует в мирных переговорах в Стамбуле, однако очевидно, что с момента, когда федеральным канцлером Германии стал Фридрих Мерц - несмотря на слабый мандат в Бундестаге - ЕС заметно усилил давление на Россию. Помимо 17-го пакета санкций, Евросоюз также выдвинул Москве ультиматум, связанный с установлением режима перемирия.
Важную роль в усилении международной изоляции России сыграли и сильные заявления нового папы Льва XIV в поддержку Украины. Его предшественник, папа Франциск I, не делал столь однозначных заявлений. Важно отметить, что к словам папы прислушивается значительная часть так называемого Глобального Юга, который до сих пор занимал нейтральную позицию по вопросу войны в Украине. Эта позиция, впрочем, была скорее на руку Москве.
Однако вокруг переговоров в Стамбуле сохраняется значительная неопределенность. Присутствие Путина стало бы, безусловно, решающим фактором, но если он наделит министра иностранных дел Сергея Лаврова достаточными полномочиями, можно хотя бы говорить о начале мирного процесса. Вместе с тем - если Путина не будет, не приедет и Трамп, а значит, Москва не почувствует серьезного давления добиваться каких-либо результатов на переговорах.
При этом Россия все больше будет загонять себя в угол, если в Стамбуле не удастся достичь какого-либо решения - или хотя бы не начнется его поиск. В интересах Эстонии - чтобы Запад продолжал непрерывное, жесткое давление на Россию и не шел на уступки Москве еще до начала переговоров. Белый дом уже пытался это сделать, но видим, к чему это привело - увы, не очень далеко. Возможно, теперь стоит действовать умнее.