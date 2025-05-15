МНЕНИЕ Обещания звучат громче, чем сирены

Советник по кризисной готовности Спасательного департамента Тамбет Води признал, что тест прошел не без ошибок. Тем более, что и SMS-сообщения, которые должны были поступить в телефоны одновременно, приходили с задержками и в разное время.

Я не хочу и не могу спорить с Тамбетом Води и другими организаторами учений в том, что как раз для этого и проводилось тестирование системы оповещения EE-ALARM, чтобы выяснить проблемные места. Однако, увы, я практически уверен: после стольких лет подготовки подобных проблем быть не должно было.

Но бесконечно пробовать и обещать - так не бывает ни в жизни, ни где-либо еще

Я говорю это не для того, чтобы кого-то упрекнуть или ткнуть пальцем. Мне, честно говоря, все равно, пишу ли я об этом как журналист или обсуждаю такие темы в рамках учебы на магистратуре. Суть остается прежней: времена непростые, люди напряжены, тревожны, все чаще не доверяют ни власти, ни происходящему вокруг. А еще - раздражены, потому что денег у многих все меньше. И вся эта история с молчащими сиренами только подливает масла в огонь. Ведь разговоры о повышении оборонной готовности идут уже много лет, а ощутимых результатов до сих пор нет.