МНЕНИЕ Обещания звучат громче, чем сирены

Неважно, на сайт какого эстонского СМИ вы зайдете - везде новости об одном и том же: сирены во время учений просто не сработали. Молчание было и в Тарту, и в Йыгева, и в Вильянди. Учения, которые должны были проверить систему оповещения, в итоге сами стали сигналом тревоги, все выглядело как провал. Что же случилось? Да почти ничего. Сирены, которые по замыслу должны были завыть ровно в 15:00 в 22 городах по всей Эстонии, в большинстве случаев просто не подали голос, многие люди так ничего и не услышали.
Советник по кризисной готовности Спасательного департамента Тамбет Води признал, что тест прошел не без ошибок. Тем более, что и SMS-сообщения, которые должны были поступить в телефоны одновременно, приходили с задержками и в разное время.
Я не хочу и не могу спорить с Тамбетом Води и другими организаторами учений в том, что как раз для этого и проводилось тестирование системы оповещения EE-ALARM, чтобы выяснить проблемные места. Однако, увы, я практически уверен: после стольких лет подготовки подобных проблем быть не должно было.
Но бесконечно пробовать и обещать - так не бывает ни в жизни, ни где-либо еще
Я говорю это не для того, чтобы кого-то упрекнуть или ткнуть пальцем. Мне, честно говоря, все равно, пишу ли я об этом как журналист или обсуждаю такие темы в рамках учебы на магистратуре. Суть остается прежней: времена непростые, люди напряжены, тревожны, все чаще не доверяют ни власти, ни происходящему вокруг. А еще - раздражены, потому что денег у многих все меньше. И вся эта история с молчащими сиренами только подливает масла в огонь. Ведь разговоры о повышении оборонной готовности идут уже много лет, а ощутимых результатов до сих пор нет.
Нам нужны успехи, потому что за безопасность платит каждый налогоплательщик и это справедливо. В случае с сиренами хватило бы и того, чтобы честно признать: «да, динамики не сработали, но система оповещения дошла хотя бы до центра Тарту». Сейчас же создается впечатление, что за два года ничего не изменилось, ведь первые сирены воздушной тревоги были установлены Спасательным департаментом в Вильянди только в 2023 году. Уже тогда проводились тесты и проверки.
Но пробовать и обещать снова и снова - бесконечно так не получится. Это правило работает в любой сфере жизни. Представьте отношения: если один партнер всё время говорит, что начнет уделять больше времени, но ничего не меняется, рано или поздно исчезает и связь, и доверие. С государством - та же история. Как можно ждать от людей готовности участвовать в обороне страны, если они не видят ни прогресса, ни результата?
Мой совет прост: вместо того чтобы в течение обещанных двух недель подводить итоги плюсов и минусов в учениях, нужно очень четко сказать, как и что сделать лучше в следующий раз. Каков будет план B и план C, если снова случится сбой, как в среду?
Сценарии «что делать, если что-то не сработает» должны быть - этому учили в армии, и учат до сих пор. Такое же отношение должно быть и у государства.
Уверен: извинения и бесконечные объяснения сейчас только усилят недоверие людей. Выход один - действовать. Просто взять и снова включить эти сирены. Показать, что если есть четкий план (а лучше несколько), то система может сработать. И это уже будет шаг в сторону доверия и реальной готовности.