Не спеши на рынок: когда лучше покупать клубнику?

«Людей всегда интересует, когда же наступит подходящее время для варки варенья, - говорит Лыхмус. - Но вспомните, что случилось в прошлом году. Я еще в начале лета говорил, что клубника не исчезнет: у всех производителей есть и поздние сорта. Но все вышло ровно наоборот: люди начитались новостей и стали скупать ягоды по 8-10 евро за килограмм. А через месяц мы продавали ту же ягоду уже по 4-5 евро. Поэтому всем, кто интересуется: клубника для варенья поспевает после Иванова дня, в начале июля - именно тогда у фермеров начинается основной урожай».