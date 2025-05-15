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Не спеши на рынок: когда лучше покупать клубнику?

Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Хозяин расположенного в Ярвамаа экохутора Lõhmuse Янно Лыхмус, который помимо прочего выращивает и клубнику, призвал людей не поддаваться на громкие заголовки, а полагаться прежде всего на здравый смысл

«Людей всегда интересует, когда же наступит подходящее время для варки варенья, - говорит Лыхмус. - Но вспомните, что случилось в прошлом году. Я еще в начале лета говорил, что клубника не исчезнет: у всех производителей есть и поздние сорта. Но все вышло ровно наоборот: люди начитались новостей и стали скупать ягоды по 8-10 евро за килограмм. А через месяц мы продавали ту же ягоду уже по 4-5 евро. Поэтому всем, кто интересуется: клубника для варенья поспевает после Иванова дня, в начале июля - именно тогда у фермеров начинается основной урожай».

В этом году на экохуторе Lõhmuse клубника растет в общей сложности на пяти гектарах: старое поле занимает три, а новое - два гектара.

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