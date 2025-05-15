ЕВА ПУНШ Гнев и заговоры: альтернативная русскоязычная Эстония в сетях

Интернет нам дан в назидание, чтобы мы не закукливались в своем пузыре, общаясь лишь с близкими и единомышленниками, а могли бы наблюдать все разнообразие мира. Например, виртуальное разнообразие Эстонии.

Вы знаете, что существует «альтернативная Эстония». У нее абсолютно иная география, история, законодательство, статистика и даже другие законы физики и прочего мироустройства. Потому что причинно-следственные связи там отрицают. Логика там тоже совершенно альтернативная.

Начнем с географии. Тут есть несколько версий, без особого согласия среди «сообщников». Они никак не могут понять, в какой же стране они живут.

Три категории «альтернативщиков»

Первые живут в СССР, как в песне - «мой адрес - не дом и не улица, мой адрес Советский Союз».

Вторые живут в России, границы которой, по словам ее президента, «не заканчиваются нигде». И вообще, Эстония была честно-пречестно куплена Петром I, а ежели Швеция России деньги не возвращает, значит, Эстония по-прежнему принадлежит Российской империи (и наплевать, что той уже больше ста лет не существует).

Наконец, третьи живут в некой «прибалтике».

Географическое самосознание, безусловно, влияет и на восприятие истории. Те, которые живут по-прежнему в СССР, они живут прошлым, представляя себе какой-то специальный Небесный СССР, к реальному не имеющий никакого отношения.