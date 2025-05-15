ЕВА ПУНШ Гнев и заговоры: альтернативная русскоязычная Эстония в сетях

Во многих группах в соцсетях, объединяющих некоторых русскоязычных жителей Эстонии, ориентирами служат ностальгия по СССР, симпатия к современной РФ, а также подтрунивание над эстонской государственностью. Публицист Ева Пунш пишет, что зачастую питаемая этими настроениями ложь почему-то транслируется в этих группах от лица «всех русских людей».
Интернет нам дан в назидание, чтобы мы не закукливались в своем пузыре, общаясь лишь с близкими и единомышленниками, а могли бы наблюдать все разнообразие мира. Например, виртуальное разнообразие Эстонии.
Вы знаете, что существует «альтернативная Эстония». У нее абсолютно иная география, история, законодательство, статистика и даже другие законы физики и прочего мироустройства. Потому что причинно-следственные связи там отрицают. Логика там тоже совершенно альтернативная.
Начнем с географии. Тут есть несколько версий, без особого согласия среди «сообщников». Они никак не могут понять, в какой же стране они живут.
Три категории «альтернативщиков»
Первые живут в СССР, как в песне - «мой адрес - не дом и не улица, мой адрес Советский Союз».
Вторые живут в России, границы которой, по словам ее президента, «не заканчиваются нигде». И вообще, Эстония была честно-пречестно куплена Петром I, а ежели Швеция России деньги не возвращает, значит, Эстония по-прежнему принадлежит Российской империи (и наплевать, что той уже больше ста лет не существует).
Наконец, третьи живут в некой «прибалтике».
Географическое самосознание, безусловно, влияет и на восприятие истории. Те, которые живут по-прежнему в СССР, они живут прошлым, представляя себе какой-то специальный Небесный СССР, к реальному не имеющий никакого отношения.
Там не отцветают жасмины и сирени, все живут в бесплатных комфортабельных квартирах, едят только экологически чистое (никакой химии!), пенсии у всех больше зарплат, да и пенсии никому не нужны, потому что все бесплатное. И все такие добрые-добрые, честные-честные. Дети могут даже ночью гулять по улицам, а двери ни у кого не запираются, потому что в Небесном СССР нет ни воровства, ни насилия.
Те, которые из СССР ментально переселились уже в современную Россию (оставаясь при этом в Эстонии), отрицают праздники и памятные даты страны проживания, и вообще пишут о независимости Эстонии как о недоразумении - «временная деоккупация», они живут не прошлым, но будущим.
Не желая своего возвращения в Россию, но мечтая о временах, когда Россия вернется сюда. Они как подпольный миллионер Корейко - не едят, а питаются, поддерживают свой организм в ожидании Великой России.
Те же, которые живут в какой-то условной «прибалтике» - те немного похитрее. Они не уверяют, что Эстония часть России, нет, они изо всех сил за независимость. Только почему-то они ее в упор не видят и постоянно приписывают Эстонии каких-то закулисных правителей - будь то ЕС или США.
То есть в самостоятельности решений они Эстонии отказывают начисто. Но в показаниях путаются, иногда ставя в назидание те же Штаты или страны ЕС. С риторикой: «а вот в цивилизованных странах...!» Как эта логика сочетается с тем, что Эстония этими цивилизованными странами полностью управляется, но при этом творит, что захочет - непонятно.
Конспирологические теории
Альтернативная Эстония очень подвержена конспирологическим теориям. Ее девиз: «Всей правды мы никогда не узнаем», а далее уже любые фантазии допустимы.
Если Касса по безработице выкладывает данные о количестве зарегистрированных безработных, представители альтернативной Эстонии сразу кричат: «а знаете сколько незарегистрированных?! В сто раз больше». На вопрос «почему же они не регистрируются» вменяемого ответа нет. Как говорилось в советской комедии: «умалишенных не регистрируют!».
Если Департамент статистики выкладывает данные о росте средних зарплат, представители альтернативной Эстонии хором кричат, что это все вранье, что такие зарплаты только у правительства, и тут же рассказывают рецепт голубцов.
С одной стороны, они уверяют, что кроме чиновников все население Эстонии работает исключительно за минималку (статистические данные, что минимальную оплату получает не более 4% от общего числа работающих, они игнорируют), при этом на вакансии, предлагающие оплату 9-10 евро в час, грубо отвечают: сами за такие копейки пашите. Л = логика!
Для удобства изучения главные представители этой альтернативной Эстонии выделены в интернете в отдельные группы.
Одной из самых популярных и старинных групп в Facebook, собравшей адептов альтернативной Эстонии, стала, разумеется, группа «Таллиннцы» (существует более 8 лет, количество участников - более 53 000).
Модератор этой группы - Олег Беседин, так же как и запасного аэродрома «ТАЛЛИННЦЫ», и других групп и страниц помельче. Тут примечателен следующий момент, что владелец группы в русскоязычном написании жителей Таллинна использует двойную «нн», что является такой милой уступкой, потому что написание эстонской столицы с одной «н» - это один из главных маркеров альтернативщиков. Но эта милая уступка не помогла, эту группу все равно окрестили «сТаллиннцами», согласно основной ее риторике.
Со стороны (если не лезть вглубь), группа выглядит даже прилично: анонсы городских мероприятий, ссылки на местные русскоязычные СМИ, правила запрещают враждебные высказывания и травлю, нецензурную брань, оскорбительные комментарии «относительно расы, религии, культуры, сексуальной ориентации, пола или самоидентификации».
Но стоит заглянуть в комментарии к любому посту - там бездна. Бездна ненависти. Конкурентом этой группе в Facebook является коммьюнити «Русскоязычная Эстония» (создано в 2021 году, количество участников более 58 000). Администратор этой группы - Марина Павленко (бывшая сотрудница российского пропагандистского издания Sputnik). Декларируемые правила очень похоже на конкурентов - также запрещены враждебные высказывания, травля, оскорбления. Но кто же те правила читает!
Канализация агрессии
Вообще, от этих групп есть большая польза. Даже две. Первая - альтернативщики очень удобно скомпонованы в одном месте; вторая - ненависть, агрессия канализируются, тем больше шансов, что они не выплеснутся в реальную жизнь, не перейдут из виртуального в реальность. Это пускание пара, а модераторы таких групп как магнит, которые стягивают агрессирующих в одну локацию.
Не отстает от столичных групп и нарвское фб-сообщество с нецензурным названием и маркировкой 18+ (есть и цензурный вариант названия «Нарвачи»), примечательно, что одним из администраторов этой группы значится «Нарвский бот» - удобненько. Создано также в 2021 году, количество участников более 7000. Там уже не бездна - просто портал в ад. Цензуры же нет, все дозволено.
При этом группа «Нарва - как она есть» Михаила Паншина внешне довольно приличная (но в комментах - те же «нарвачи»).
Что роднит все эти группы и большинство их участников? Во-первых, ложь, подмена понятий, нарушение причинно-следственных связей и «выворачивание канта наизнанку». Есть такой анекдот про урок домоводства, тема «выворачивание канта наизнанку», и одна ученица спрашивает: «Марья Ивановна, а это как?! Звездное небо внутри нас, а нравственный закон над головой?!». Этот анекдот отлично иллюстрирует массовое брожение умов внутри этих групп.
Мостик к настоящей войне
У альтернативной Эстонии свои памятные даты, свои праздники, свои победы, свои поражения.
Неудивительно, что именно дата 9 мая явилась триггером очередного «взрыва» среди сообщников. После развала Советского Союза, его победа в Великой Отечественной войне осталась единственным непоколебимым нарративом величия. Ее никто не отрицал.
Безупречность лозунга «мы победили фашизм!». Точка для самоидентификации себя с героями. Только вот история это не результат, зафиксированный в учебнике, история - это бесконечный процесс. И попытка современной России наследовать Советскому Союзу именно в роли «героя-освободителя» становится мостиком к настоящей войне, которую Россия ведет против Украины уже много лет.
Да, юбилейный парад на Красной площади - это не дань уважения к павшим и выжившим, это демонстрация сегодняшней агрессии, это приветствие в качестве героев участников новой войны (в переводе на официальный российский - СВО). На это невозможно закрывать глаза. Невозможно в мае 2025 года на полном серьезе цитировать: «Хотят ли русские войны». Невозможно отрицать эту связь, а также связь символики «победобесия» с символикой настоящей войны.
Если для вас, вашей семьи 9 мая - день значимый, день святой памяти, то, может быть, сделать его днем тишины и скорби, а не изрыгать ненависть и проклятия в адрес тех, кто не поддерживает истерику победобесия. И не вам говорить о провокациях, когда вы распространяете ложь, что вам запрещают «отмечать 9 мая», нет, никто не запрещал подношение цветов к памятникам, семейных застолий, мемуаров из семейных историй.
Также никто не запрещает русскую речь, как бы громко вы об этом не кричали. Нет, я не стану никого конкретно обвинять в «работе на Кремль», но эта лживая риторика о запретах, дискриминации, притеснении, русофобии - да, она работает именно в ту сторону, повторяя «кремлевские нарративы».
Провокация и дискредитация
Нет, я вовсе не уверена в том, что большинство комментаторов, генерирующих ненависть, это кем-то проплаченные боты. Ужас заключается в том, что это живые и настоящие люди.
Но самое печальное, что эта ложь почему-то транслируется от лица «всех русских людей», большей провокации и попытки дискредитировать русскоязычное население Эстонии придумать было невозможно.
Нет, русскоязычное сообщество не столь однородно, просто заметнее те, кто громче кричит. Зачем вы сами превращаете русский язык в язык ненависти? И кстати, почему вы так пренебрежительны, так неаккуратны с родным языком?!
Когда я читала комментарии в разных группах на 9 мая, меня поразило, что каждый второй, кто пытался поблагодарить «воинов», благодарил «войны»! Нет, это не разовая опечаточка, и не Т9, скорее то, что называется «фрейдистской оговоркой». Вот буквально: «Войны, мы живы благодаря вам».
Те, кто обвиняет других в разжигании национальной ненависти, той же рукой пишут эстонцам, зашедшим в их коммьюнити: «Что ты делаешь в русской группе?! Пиши на русском!» Грустно наблюдать, что даже эстонцы, пишущие на русском языке транслитом, грамотнее и четче выражают свои мысли, чем те, кто считает русский язык своим родным.
А еще страшно, когда в день, когда было принято желать мирного неба над головой и главным лозунгом когда-то звучало «Лишь бы не было войны», случается заглянуть в эту бездну комментариев, где столько ненависти, угроз и желания «повторить».