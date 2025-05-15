Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Вместо операции пациенту предложили обезболивающее

Перевод: Вера Копти
После операции руку Яануса Сарва придется еще некоторое время держать зафиксированной, но боль прошла сразу после соединения костей.
После операции руку Яануса Сарва придется еще некоторое время держать зафиксированной, но боль прошла сразу после соединения костей. Фото: Marko Saarm

Проведя в отделении неотложной помощи (EMO) Вильяндиской больницы семь часов, велосипедист с двойным переломом ключицы был вынужден под действием обезболивающих отправиться домой: в тот день не нашлось врача, который мог бы сложить обломки костей. В Тарту очередь на операцию тоже оказалась настолько длинной, что попасть в операционную с переломом было невозможно.

Предприниматель и любитель велосипедной езды Яанус Сарв, который в последний апрельский уикенд упал на дороге и сломал ключицу, признается, что ситуация показалась ему невероятной. «У нас могут построить новую больницу за шестьдесят миллионов евро, а врачей нет», - говорит он.

С переломом ключицы Сарв поступил в больницу 26 апреля около одиннадцати часов утра. Рентген показал двойной перелом, причем со смещением. Ему дали обезболивающее. «Около шести вечера мне сказали: "Иди домой, мы пока ничего не можем сделать". Сначала попросили вернуться через полторы недели, потом речь зашла о понедельнике. Сказали, что через полторы недели точно помогут, но, возможно, что-то удастся сделать и раньше - в понедельник. Слово "возможно" в таком контексте приобретает особое значение», - отмечает он.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх