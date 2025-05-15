Вместо операции пациенту предложили обезболивающее

Предприниматель и любитель велосипедной езды Яанус Сарв, который в последний апрельский уикенд упал на дороге и сломал ключицу, признается, что ситуация показалась ему невероятной. «У нас могут построить новую больницу за шестьдесят миллионов евро, а врачей нет», - говорит он.

С переломом ключицы Сарв поступил в больницу 26 апреля около одиннадцати часов утра. Рентген показал двойной перелом, причем со смещением. Ему дали обезболивающее. «Около шести вечера мне сказали: "Иди домой, мы пока ничего не можем сделать". Сначала попросили вернуться через полторы недели, потом речь зашла о понедельнике. Сказали, что через полторы недели точно помогут, но, возможно, что-то удастся сделать и раньше - в понедельник. Слово "возможно" в таком контексте приобретает особое значение», - отмечает он.