Вместо операции пациенту предложили обезболивающее

Проведя в отделении неотложной помощи (EMO) Вильяндиской больницы семь часов, велосипедист с двойным переломом ключицы был вынужден под действием обезболивающих отправиться домой: в тот день не нашлось врача, который мог бы сложить обломки костей. В Тарту очередь на операцию тоже оказалась настолько длинной, что попасть в операционную с переломом было невозможно.
Предприниматель и любитель велосипедной езды Яанус Сарв, который в последний апрельский уикенд упал на дороге и сломал ключицу, признается, что ситуация показалась ему невероятной. «У нас могут построить новую больницу за шестьдесят миллионов евро, а врачей нет», - говорит он.