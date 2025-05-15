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С нового года получать выплаты от Кассы по безработице смогут и те, кто уволился по собственному желанию

Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера Рийгикогу в третьем чтении принял изменения в Закон о страховании от безработицы, согласно которым с нового года люди смогут получать пособие по безработице даже в случае увольнения по собственному желанию. Однако срок получения пособия будет короче. Министерство планирует сэкономить на этом изменении около 45 миллионов евро.​

Прежде всего: новый закон не касается случаев сокращения и срочных трудовых договоров. В этих ситуациях все остается по-старому: при сокращении выплачивается компенсация, а при завершении срочного договора - установленный процент от прежней зарплаты, при условии соблюдения требований по трудовому стажу.

Также изменения не влияют на наличие медицинской страховки: то есть если человек теряет работу или уходит по собственному желанию, он все так же имеет право зарегистрироваться в Кассе по безработице, получать консультации и другие услуги, и медицинская страховка за ним сохраняется.

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