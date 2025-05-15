ДЕНЬ ТАЛЛИННА Открытие ворот на Люхике-Ялг: Осиновский впустил Михала в город

Пыхьяский префект Атс Кыбарсепп представил мэру и премьер-министру обзор событий прошедшей ночи, а исторический контекст церемонии огласил хранитель Таллиннского городского музея Тоомас Абилине.

С 2002 года мэрия Таллинна проводит в День города, 15 мая, традиционную церемонию у городских ворот на Люхике-ялг, где встречаются премьер-министр и мэр.

По обычаю празднования Таллиннского дня, премьер-министр должен постучать в закрытые ворота со стороны Тоомпеа и попросить впустить его в Нижний город. После этого мэр открывает ворота, и вместе они направляются на Ратушную площадь, чтобы поприветствовать горожан.

Первая церемония Дня Таллинна состоялась в 2002 году. Тогда ворота открывали премьер-министр Сийм Каллас и мэр Эдгар Сависаар.

В последующие годы церемония несколько раз не проводилась: из-за напряженных отношений между тогдашним премьером Андрусом Ансипом и мэром Сависааром глава правительства отказывался участвовать в мероприятии.