ДЕНЬ ТАЛЛИННА Открытие ворот на Люхике-Ялг: Осиновский впустил Михала в город

В четверг утром у ворот на Люхике-Ялг в Старом городе Таллинна состоялась традиционная церемония открытия ворот. Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) символически открыл ворота для премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ).
Пыхьяский префект Атс Кыбарсепп представил мэру и премьер-министру обзор событий прошедшей ночи, а исторический контекст церемонии огласил хранитель Таллиннского городского музея Тоомас Абилине.
С 2002 года мэрия Таллинна проводит в День города, 15 мая, традиционную церемонию у городских ворот на Люхике-ялг, где встречаются премьер-министр и мэр.
По обычаю празднования Таллиннского дня, премьер-министр должен постучать в закрытые ворота со стороны Тоомпеа и попросить впустить его в Нижний город. После этого мэр открывает ворота, и вместе они направляются на Ратушную площадь, чтобы поприветствовать горожан.
Первая церемония Дня Таллинна состоялась в 2002 году. Тогда ворота открывали премьер-министр Сийм Каллас и мэр Эдгар Сависаар.
В последующие годы церемония несколько раз не проводилась: из-за напряженных отношений между тогдашним премьером Андрусом Ансипом и мэром Сависааром глава правительства отказывался участвовать в мероприятии.
Организаторы праздника подчеркивают, что традиция уходит корнями в глубокое прошлое. Ранее ворота между Тоомпеа и Нижним городом на ночь запирались, чтобы разбойники не могли грабить лавки горожан. В Тоомпеа действовало земельное право, а в Нижнем городе - Любекское городское право. Встреча представителей двух властей символизировала стремление к согласию между разными частями города.