АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Кылварт критикует сам себя за дела в Таллинне и боится упомянуть Путина

Глава Центристской партии и экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт дал большое радиоинтервью, в котором среди прочего подверг критике работу нынешней столичной управы. Публицист Андрей Кузичкин считает, что в управлении Таллинном до сих пор влиятельна инерция отлаженных при центристов механизмов, поэтому упреки Кылварта звучат абсурдно.
В 1908 году Владимир Ленин написал статью «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Текст был посвящен 80-летию русского писателя и содержал мысли о противоречивости его идей, отражавших противоречивый характер русской революции 1905 года. 10 мая этого года лидер Центристской партии Михаил Кылварт принял участие в передаче «Особый взгляд» на Радио 4 и высказал полное противоречий мнение по ряду вопросов, волнующих его лично.
Едва не утонув в потоке сознания Михаила Кылварта, я вывел из него три образа - три ипостаси Кылварта, готового совершить контрреволюцию в Таллинне.
Кылварт двуликий
Глава центристов пришел на радио с длинным осиновым колом, который в течение всего выступления вгонял в нынешнего мэра Таллинна Евгения Осиновского и социал-демократов. Беспощадной критике на грани площадной брани подверглась система управления городом, разрушение системы социальной помощи, бессистемные подходы к планированию городской инфраструктуры и систематическое издевательство над жителями Таллинна, которых лишили мусорных ящиков, привычных автобусных маршрутов, перспектив строительства олимпийского бассейна и Таллиннской городской больницы.
Признаться, я тоже не в восторге от деятельности правящей в Таллинне коалиции. Но мое неудовольствие вызывает именно тот факт, что за год, пока у руля находится мэр Евгений Осиновский, в системе управления городом практически ничего не поменялось.
Центристы правили в Таллинне практически 20 лет с небольшим перерывом. Созданное ими наследие - огромный бюрократический механизм - продолжает работать по инерции. Основной кадровый состав на всех этажах власти в столице Эстонии сохранился. Разработанные еще при Эдгаре Сависааре законы кумовства и политического лоялизма в ущерб компетентности и профессионализму продолжают действовать, а союз бизнеса и власти по-прежнему служит главной направляющей силой при принятии всех решений, касающихся жизни Таллинна.
И если Кылварт констатирует, что городские чиновники постоянно игнорируют интересы жителей Таллинна, я не стану возражать: да, похоже, что многие бизнес-проекты, реализуемые в столице Эстонии, больше ориентированы на доходность и прибыльность, чем на социальный эффект. Однако эти подходы и были основой власти центристов в Таллинне на протяжении десятилетий.
Да и приведенные Кылвартом примеры злодейских умыслов действующей власти, заморозившей проекты строительства городской больницы и олимпийского бассейна, это как раз свидетельство некомпетентности и авантюризма центристов, которые инициировали проекты, необеспеченные деньгами.
И каких перемен мы ждем, если власть - новая, но лица в ней - старые. Так, электоральную базу центристов - район Ласнамяэ - и нынче возглавляет Юлианна Юрченко, назначенная на эту должность самим Михаилом Кылвартом в 2022 году. Просто в 2024 году убежденная центристка Юрченко легко сменила партийную принадлежность на социал-демократов и осталась во главе управы, крайне важной для электоральных перспектив Кылварта.
Опросы же показывают, что уровень поддержки центристов в Ласнамяэ по-прежнему рекордный. Поэтому Михаил Кылварт, критикуя систему управления Таллинна, выступает в роли унтер-офицерской вдовы из гоголевского «Ревизора», которая сама себя высекла. Но при этом продолжает спекулировать на проблемах, созданных самими же центристами, и получать политические дивиденды от недовольных граждан. Что делать, если двуличие всегда было отличительной чертой Центристской партии!
Кылварт-манипулятор
Разумеется, как популист-профессионал Михаил Кылварт не мог не выразить свое возмущение политикой правительства Эстонии, которое, по его мнению, душит налогами бедных, лишило права голоса на местных выборах часть жителей Эстонии, сократило число избирательных участков, да еще и пытается избавить Русскую православную церковь Эстонии от зависимости от Московского патриархата.
Тем самым Кылварт четко определил ядро электоральной базы центристов на предстоящих осенью местных выборах: обиженные, напуганные и растерянные избиратели. Однако вместо того, чтобы как-то этих людей утешить, успокоить и сориентировать, Кылварт с удовольствием расчесывает язвы, понимая, что именно обида, страх и тревога избирателей - лучшие политические союзники центристов.
Поэтому лидер Центристской партии, оставив в покое Осиновского, яростно атакует эстонское государство. Кылварт убежден, что власти Эстонии безосновательно подвергли ограничениям часть жителей страны, не доказав, какую угрозу представляют люди с другими паспортами, языком и верой.
Правда, при этом Михаил Кылварт лишь осторожно упоминает, что речь идет именно о русских. Видимо, главный центрист страны опасается обвинений в разыгрывании национальной карты и предпочитает термин «социальная группа», запугивая при этом правительство возможными протестами со стороны этих людей. Однако Кылварт даже не пытается объяснить, что эстонское государство не планирует воевать со своими жителями, а хочет обезопасить их от информационной агрессии и токсичной пропаганды со стороны России.
Государство решительно намерено защитить жителей Эстонии с российским паспортами и прихожан Русской православной церкви от манипуляции и использования со стороны российских спецслужб в гибридной войне против Эстонии и Европы в целом. Но рассказывать об этом Михаилу Кылварту невыгодно: центристы на этом только потеряют голоса избирателей.
И все же, отвечая на вопросы радиослушателей, Кылварту пришлось коснуться темы военной угрозы, и он заявил, что каждая, даже маленькая страна обязана защитить себя. Но от кого угроза исходит, лидер партии, долгое время дружившей с путинской «Единой Россией», предпочел не конкретизировать, ограничившись упоминанием «восточного соседа». Так что для Кылварта сама Россия - это что-то типа Волан-де-Морта, имя которого называть нельзя.
Тем более не было упомянуто имя Путина, священное для многочисленной «социальной группы» пророссийски настроенных жителей Эстонии. Понятно, что хвалить Путина - это политический риск на грани криминала, а поругать - риск потерять поддержку жителей Ласнамяэ и Ида-Вирумаа. И Кылварт предпочел Путина просто проигнорировать.
Зато голос к Кылварту вернулся, когда он обрушился с критикой в адрес эстонских банков, заработавших огромные деньги на высоком Euribor, но не пожелавших поделиться сверхприбылью с бюджетом. Михаил Кылварт обвинил именно брюссельских чиновников в том, что они устанавливают высокие ставки Euribor, позволяя банкам зарабатывать сверхприбыли за счет граждан, вынужденных брать дорогие кредиты.
И вот здесь, конечно, Кылварт или ошибся случайно, или солгал сознательно, но только всем известно, что ставка Euribor определяется крупнейшими коммерческими банками Европы согласно строгим правилам и при строгом контроле. И брюссельские чиновники к этому отношения не имеют. Но Михаилу Кылварту обязательно нужен образ врага, чтобы консолидировать вокруг себя избирателей для коллективной борьбы с этим многоликим недругом.
Опять-таки в этом вопросе двуличие Кылварта проявляется с пугающим размахом. Критикуя власти за попытки превратить часть общества в лице граждан России во врага государства, Михаил Кылварт сам не стесняется составлять обширный список врагов народа, куда записывает социал-демократов и Евгения Осиновского (предатели), реформистов (разорители и убийцы сланцевой энергетики), партию KOOS (бестолковые), банки и Швецию (грабители), брюссельских чиновников (бюрократы), Юри Ратаса и Кадри Симсон (соглашатели с «зеленым переходом»).
Список неполный, но мастер-класс манипуляций от Михаила Кылварта - блестящий.
Кылварт-молчун
Когда одна из дозвонившихся радиослушательниц сказала, что боготворит Кылварта, он промолчал и возражать не стал: видимо, быть равным Богу в глазах адептов Центристской партии для него дело привычное. Но за 40 минут интервью Михаил Кылварт также практически ничего не сказал о русских школах; о пророссийских настроениях в Нарве, где бьют украинских инвалидов и эстонских историков за то, что они - украинцы и эстонцы; о влиянии российской пропаганды в Эстонии; об украинских беженцах; о судьбе Русского театра (членом совета которого Кылварт был) и Центре русской культуры; о приговоре Центристской партии по делу о коррупции.
Эти вопросы в студии Радио 4 не прозвучали, и общение с Михаилом Кылвартом по формату и содержанию больше походило на интервью члена политбюро ЦК КПСС корреспонденту Всесоюзного радио. Или смахивало на политическую предвыборную рекламу.
А я бы еще поинтересовался таким феноменом: почему Центристская партия на местных выборах в 2021 году получила самую высокую поддержку в самых бедных самоуправлениях Эстонии (при расчете доходов от основной деятельности на душу населения) - Нарве (32%), Кохтла-Ярве (42%), Маарду (67%), Силламяэ (77%)? А рекордный показатель - 78% был получен в столичном районе Ласнамяэ, в самом русскоязычном районе с кучей социальных проблем и высокой долей бедного населения.
Возможно, бедные голосуют за центристов, потому что верят в их способность сделать всех богатыми? Или правящие в этих самоуправлениях центристы держат людей в нужде, чтобы за них постоянно голосовали, как за спасителей?
Ничего не сказал Михаил Кылварт о драйверах экономического роста в Эстонии и источниках доходов бюджета Таллинна. Видимо, ему не интересны перспективы развития, а возвращение во власть он рассматривает как возможность реставрации прежних порядков.
Хотя для этого особых усилий не требуется: фундамент центристской власти в Таллинне за год сохранился основательно. Разве что вернутся старые управленцы. Или сменят билеты на Центристскую партию действующие чиновники. Поэтому я воспринимаю попытки центристов восстановить свое доминирующее положение в системе управления Таллинна по итогам выборов как имитационную контрреволюцию, потому что настоящей революции в городе так и не случилось.
А Михаил Кылварт - это только зеркало, которое отражает безработного корейца в кимоно на белом коне под попоной с алыми буквами «Я - русский!». А за зеркалом прячутся настоящие держатели контрольного пакета власти в Таллинне, готовые на переправе местных выборов сменить и спотыкающегося коня коалиции, и всадника Осиновского, который плохо держится в седле.