АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Кылварт критикует сам себя за дела в Таллинне и боится упомянуть Путина

И если Кылварт констатирует, что городские чиновники постоянно игнорируют интересы жителей Таллинна, я не стану возражать: да, похоже, что многие бизнес-проекты, реализуемые в столице Эстонии, больше ориентированы на доходность и прибыльность, чем на социальный эффект. Однако эти подходы и были основой власти центристов в Таллинне на протяжении десятилетий.

Да и приведенные Кылвартом примеры злодейских умыслов действующей власти, заморозившей проекты строительства городской больницы и олимпийского бассейна, это как раз свидетельство некомпетентности и авантюризма центристов, которые инициировали проекты, необеспеченные деньгами.

И каких перемен мы ждем, если власть - новая, но лица в ней - старые. Так, электоральную базу центристов - район Ласнамяэ - и нынче возглавляет Юлианна Юрченко, назначенная на эту должность самим Михаилом Кылвартом в 2022 году. Просто в 2024 году убежденная центристка Юрченко легко сменила партийную принадлежность на социал-демократов и осталась во главе управы, крайне важной для электоральных перспектив Кылварта.

Опросы же показывают, что уровень поддержки центристов в Ласнамяэ по-прежнему рекордный. Поэтому Михаил Кылварт, критикуя систему управления Таллинна, выступает в роли унтер-офицерской вдовы из гоголевского «Ревизора», которая сама себя высекла. Но при этом продолжает спекулировать на проблемах, созданных самими же центристами, и получать политические дивиденды от недовольных граждан. Что делать, если двуличие всегда было отличительной чертой Центристской партии!

Кылварт-манипулятор