Политолог Пеэтер Тайм: никакого мира не будет, пока Трамп не назначит Путину точную дату встречи и цену неявки на нее

И тогда в Кремле стали думать, как поступить. И решили, вот, Мединский три года назад уже был, что-то там мямлил, давайте его снова пошлем. Тем более что Мединский теперь еще и председатель Союза писателей России, так что назначали заслуженного писателя.

- Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что не ожидает прорыва в конфликте, пока Дональд Трамп не встретится с Владимиром Путиным. Исходя из этих слов можно сделать вывод, что Трамп считает такую встречу нужной. Путин уклонился от встречи с Зеленским, так же легко ему будет уклоняться от встречи с Трампом, или, быть может, Трамп все же и сам не очень жаждет такой встречи?

- Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что Украина и ее президент находятся сейчас в этой трамповской ловушке. Ничего не поделаешь: Украина зависит от американской прямой военной помощи, и от американских разведданных.

Поэтому я, в отличие от Зеленского, могу выражаться более открыто, и если Зеленский говорит, что для него состав российской делегации - это бутафория, то для меня бутафорией является все это мероприятие в Стамбуле. Я думаю, что ничего не стоит ждать от этих двусторонних или трехсторонних встреч, или даже четырехсторонних или пятисторонних.