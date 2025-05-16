Политолог Пеэтер Тайм: никакого мира не будет, пока Трамп не назначит Путину точную дату встречи и цену неявки на нее

Сегодня в Стамбуле прошел раунд переговоров РФ и Украины, но без глав государств, поскольку Владимир Путин не приехал в Турцию. О том, можно ли сказать, что реальные переговоры о перемирии пока не стоят на повестке дня, или же все-таки встречи в Турции могут принести какой-то позитивный эффект, в студии Postimees размышлял политолог Пеэтер Тайм.
Выдержки из беседы:
- Можно ли различить в том обстоятельстве, что спустя три года главой российской делегации на переговорах вновь назначен Владимир Мединский, желание России не только выказать неуважение к Украине, но и послать сигнал Западу о том, что ни к каким серьезным - а не бутафорским - переговорам Россия не готова? Наверное, и в команде Трампа есть люди, которые объяснят ему, что Мединский - это маркер того, что это не переговоры, а фарс?
- Прежде чем ответить на ваш вопрос, ухвачусь за ваши последние слова. Давайте уже вообще забудем об этом концепте, что кто-то может что-то объяснить Трампу. Это просто не работает. Мы сто с лишним дней надеялись, что кто-то ему что-то объяснит. Зеленский пришел к нему в футболочке - это скандал, а эмир Катара пришел в шлепанцах, и это был не скандал; так о чем мы тут вообще говорим, что мы можем тут искать рационального?
Ничего из рационального тут не работает, ему никто ничего не объяснит. Да, какая-нибудь блогерша может на него повлиять, он ее послушает, но никто не знает, когда это произойдет и какая именно это будет блогерша, которая вправит ему мозги.
Как раз примерно три года назад в этой студии, отвечая на какой-то ваш вопрос, я сказал, что, по моему мнению, кремлевская банда очень многие дела делает «просто по приколу». И вот точно так же дело обстоит и с тем, что происходит сейчас в Стамбуле…
- Включая назначение Мединского главой делегации?
- Да, конечно. Это не моя мысль, это мысль одного блогера, но она верная: он сказал, что Москва просто послала в Стамбул коробочку со скрепками. Состав этой делегации - это просто канцелярские скрепки. Это люди, у которых нет абсолютно никакого влияния.
Назначением такого сброда, реальных сумасшедших, а по-другому же Мединского и не назвать, показывает, что абсолютно никакого интереса к каким-то переговорам у России нет. Как и к какому-то перемирию, и к остановке войны. Кремлевский упырь считает, потому что ему так объяснили, что до осени он возьмет Киев, Одессу и Львов.
- И все же, Зеленский появился в Турции, Путина там не увидели, но инициатором прямых переговоров был именно Путин, теперь страдает именно путинский имидж, ведь Путин снова - в который раз - выглядит трусовато. Наверное, мало кто верил, что Путин соберется ехать в Турцию, получается, российская сторона добровольно пошла на то, чтобы опозориться. В чем же был смысл для России выходить с этой переговорной инициативой?
- На этот вопрос есть конкретный ответ. Путин был искренне уверен, что Украина откажется от этого предложения. Но хитрый кавээнщик… Да даже, я думаю, не сам кавээнщик, а западные партнеры дали совет: «Давай! Зови на стрелку! Раз уж бандит призывает, то ты с ним по-бандитски и разговаривай!»; и это, конечно, сбило Путина с толку.
И тогда в Кремле стали думать, как поступить. И решили, вот, Мединский три года назад уже был, что-то там мямлил, давайте его снова пошлем. Тем более что Мединский теперь еще и председатель Союза писателей России, так что назначали заслуженного писателя.
- Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что не ожидает прорыва в конфликте, пока Дональд Трамп не встретится с Владимиром Путиным. Исходя из этих слов можно сделать вывод, что Трамп считает такую встречу нужной. Путин уклонился от встречи с Зеленским, так же легко ему будет уклоняться от встречи с Трампом, или, быть может, Трамп все же и сам не очень жаждет такой встречи?
- Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что Украина и ее президент находятся сейчас в этой трамповской ловушке. Ничего не поделаешь: Украина зависит от американской прямой военной помощи, и от американских разведданных.
Поэтому я, в отличие от Зеленского, могу выражаться более открыто, и если Зеленский говорит, что для него состав российской делегации - это бутафория, то для меня бутафорией является все это мероприятие в Стамбуле. Я думаю, что ничего не стоит ждать от этих двусторонних или трехсторонних встреч, или даже четырехсторонних или пятисторонних.
Ничего не будет происходить до того момента, пока Трамп не скажет кремлевскому диктатору, что они должны завтра встретиться в какой-то географической точке. И что если ты не сядешь говорить со мной, то я заверну тебе такие санкции, что ты не выживешь, а еще я дам все возможное оружие Украине.
- Кабинет министров Совета Европы запустил на этой неделе процесс создания спецтрибунала «по преступлению агрессии против Украины». Можно, наверное, приветствовать актуализацию этой темы именно в данный момент? Трамп немало сделал в последние месяцы, чтобы вернуть президенту России международную субъектность, это, наверное, хорошо, что сейчас Европа обеспечивает в этом смысле определенный баланс, напоминая, что Путин - в первую очередь преступник?
- Даже если и не будет практического выхлопа у этого создаваемого суда, символически он очень важен. Тем более, что опять-таки здравомыслящая часть планеты все-таки считала, что это было нужно сделать еще три года назад. Но если это делается только сейчас, спустя три года, то и это хорошо, это означает, что Европа все-таки просыпается.
Европейские политики просыпаются, они начинают понимать, что на самом деле происходит, и начинают принимать хоть какие-то меры. Но я сейчас даже больше жду не того, когда Украине передадут «Таурусы», что тоже очень важно, потому что это может сильно повлиять на ход войны… Однако я все-таки больше всего жду того, что будут выработаны юридические основания, чтобы отобрать в конце концов у России вот эти ее замороженные активы.
- Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в среду в Бундестаге, призвал Запад избежать раскола по вопросу Украины и заявил, что работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и США в вопросе о том, как положить конец войне. Недавно Мерц называл Трампа ненадежным союзником, но в среду отмечал личные заслуги Трампа в деле мирного урегулирования. Грозит ли Европе и США настоящий раскол в вопросе войны?
- Я думаю, что для того, чтобы эту сюрреалистическую, абсолютно дебильную ситуацию, которую создал Трамп, как-то преодолеть, как-то выйти из нее победителем… Для этого нужно быть гением.
Но одновременно мне кажется, что чем дольше будет происходить это подыгрывание Трампу, или будет применяться комплиментарный стиль в высказываниях в его адрес и в общении с ним, тем тоже дольше будет и идти война. Тем больше будет жертв, и тем сильнее весь мир будет затягиваться уже в глобальный конфликт.
Это нужно снова и снова повторять: агрессия против Украины - это только сейчас военная агрессия конкретно против Украины. Если же этого мямленье в отношениях с Россией будет продолжаться, если Россия сможет и дальше продолжать агрессивную войну, то этот процесс в итоге разойдется по всему миру. Просто как гной.
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