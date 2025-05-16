В студии Postimees Пеэтер Тайм: Путина невозможно усадить за стол переговоров?

- Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что встретится 16 мая с главой МИДа Турции и украинской делегацией, но указал, что не ожидает прорыва в конфликте, пока президент США Дональд Трамп не примет непосредственное участие в переговорах и не встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам Рубио, это важно для того, чтобы определить, чего хочет российская сторона и возможен ли мир. Путин уклонился от встречи с Зеленским, так же легко ему будет уклоняться и от встречи с Трампом? Или, быть может, Трамп и сам не очень жаждет такой встречи?

- Можно ли различить в том обстоятельстве, что спустя три года главой российской делегации на переговорах вновь назначен Владимир Мединский, человек с нулевым политическим весом и очень далекий от реального окружения Путина, желание РФ не только выказать неуважение к Украине, но и послать сигнал Западу о том, что ни к каким серьезным - а не бутафорским - переговорам Россия не готова? Европейские лидеры сами способны понять, что Мединский - это пустышка, но, наверное, и в команде Трампа есть люди, которые объяснят ему, что Мединский - это маркер того, что это не переговоры, а фарс?

- Владимир Зеленский появился в Турции, Владимира Путина там не увидели. Инициатором прямых переговоров был именно Путин, теперь, по мнению, большинства экспертов, страдает именно путинский имидж, Путин снова - в который раз - выглядит трусовато. Наверное, мало кто верил, что Путин соберется ехать в Турцию, получается, российская сторона добровольно пошла на то, чтобы опозориться. В чем же был смысл для России выходить с этой переговорной инициативой, разве можно было кому-то «скормить» ее за волю к миру?