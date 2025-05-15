Насколько реальна угроза ядерной войны между Индией и Пакистаном?

В своих мемуарах бывший госсекретарь США Майк Помпео написал, что однажды его поднял с постели телефонный звонок неназванного «индийского коллеги», который опасался, что Пакистан готовится применить ядерное оружие во время конфликта с Индией в 2019 году.

Примерно в то же время пакистанские СМИ процитировали высокопоставленного чиновника, который выступил с резким предупреждением в адрес Индии: «Надеюсь, вы знаете, что означает [Национальный командование] и что оно собой представляет. Я говорил, что мы вас удивим. Ждите этого сюрприза… Вы выбрали путь войны, не зная последствий для мира и безопасности в регионе».

Во время Каргильской войны 1999 года тогдашний министр иностранных дел Пакистана Шамшад Ахмед предупредил, что страна «не задумываясь применит любое оружие», чтобы защитить свою территорию. Спустя годы американский чиновник Брюс Ридель сообщил, что, по данным разведки, Пакистан готовил свой ядерный арсенал к возможному применению.

Какова вероятность случайной войны?

Однако обе стороны скептически относятся к подобной риторике.

Бывший верховный комиссар Индии в Пакистане Аджай Бисария написал в своих мемуарах, что Помпео преувеличил как риск ядерной эскалации, так и роль США в разрешении конфликта в 2019 году.

А во время Каргильской войны Пакистан знал, что индийские ВВС не пересекут его территорию, поэтому не было реального повода даже для неявной ядерной угрозы, утверждают пакистанские аналитики.

Индийские солдаты патрулируют край кратера, места подземного ядерного испытания в мае 1998 года. Фото: AFP via Getty Images