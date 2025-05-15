Эксперт: рынок недвижимости благоволит не инвесторам, а флипперам

«В трудные времена флипперы всегда очень активны - у нас это новый национальный вид спорта, который пришел на смену инвестированию в квартиры, предназначенные для аренды. Флипперы покупают квартиры в плохом состоянии и ремонтируют их для продажи - по сути, они становятся застройщиком и инвестором в одном лице. Рынок также благоволит флипперам, потому что цены на стройматериалы не выросли - свежий ремонт можно сделать с доступными вложениями», - сказал Хабал.

Выгоднее всего изменить планировку квартиры и количество комнат: если однокомнатная квартира станет двухкомнатной или двухкомнатная - трехкомнатной, ее стоимость значительно возрастет. Наиболее востребованными для перепродажи являются квартиры стоимостью менее 100 000 евро.

«Если вложить в ремонт 500 евро на квадратный метр, то на двухкомнатной квартире можно заработать, например, 10 000 - 20 000 евро, то есть более десяти процентов от общей доходности квартиры. Весь процесс занимает три - четыре месяца, поэтому его можно повторить три - четыре раза в год с теми же средствами. Классический инвестор в арендную недвижимость может только мечтать о такой доходности», - сказал Хабал.

По словам члена правления Uus Maa, инвестиции в квартиры, предназначенные для аренды, находятся сейчас на низком уровне: кредит стал дороже, арендная плата не сильно выросла, а платить ее, скорее всего, придется самостоятельно каждый месяц.