Эксперт: рынок недвижимости благоволит не инвесторам, а флипперам

По словам члена правления бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, сейчас в Эстонии наступил бум флиппинга, то есть приобретения квартир в сравнительно плохом состоянии с целью приведения их в порядок и последующей перепродажи, поэтому предложения более дешевой недвижимости начинают заканчиваться, а спрос и цены на квартиры, требующие ремонта, растут.
«В трудные времена флипперы всегда очень активны - у нас это новый национальный вид спорта, который пришел на смену инвестированию в квартиры, предназначенные для аренды. Флипперы покупают квартиры в плохом состоянии и ремонтируют их для продажи - по сути, они становятся застройщиком и инвестором в одном лице. Рынок также благоволит флипперам, потому что цены на стройматериалы не выросли - свежий ремонт можно сделать с доступными вложениями», - сказал Хабал.
Выгоднее всего изменить планировку квартиры и количество комнат: если однокомнатная квартира станет двухкомнатной или двухкомнатная - трехкомнатной, ее стоимость значительно возрастет. Наиболее востребованными для перепродажи являются квартиры стоимостью менее 100 000 евро.
«Если вложить в ремонт 500 евро на квадратный метр, то на двухкомнатной квартире можно заработать, например, 10 000 - 20 000 евро, то есть более десяти процентов от общей доходности квартиры. Весь процесс занимает три - четыре месяца, поэтому его можно повторить три - четыре раза в год с теми же средствами. Классический инвестор в арендную недвижимость может только мечтать о такой доходности», - сказал Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, инвестиции в квартиры, предназначенные для аренды, находятся сейчас на низком уровне: кредит стал дороже, арендная плата не сильно выросла, а платить ее, скорее всего, придется самостоятельно каждый месяц.
«Однако, вполне активен флиппинг арендных квартир: например, если из однокомнатной квартиры сделать двухкомнатную, то можно увеличить ежемесячный арендный платеж на 150 евро и даже больше. Поскольку флиппинг становится все более распространенным, на строительном рынке сейчас нет недостатка в работе для небольших строительных компаний», - добавил Хабал.
«Флипперы смотрят в первую очередь на цену и ликвидность рынка, а также на то, где больше всего покупателей. А больше всего покупателей у нас в центре Таллинна и в спальных районах. В некоторых спальных районах, например, в Мустамяэ, мало новых квартир, поэтому средняя цена за квадратный метр в них довольно высокая - около 4400 - 4500 евро. Многие не могут себе этого позволить и смотрят на старые, но ухоженные квартиры», - сказал Хабал.
«Рынок флиппинга квартир активен не только в Таллинне, но и в небольших городах с хорошей инфраструктурой и транспортным сообщением, где продажи идут наиболее активно. Однако, в некоторых городах наблюдается переизбыток таких находящихся на перепродаже квартир, например, в Тапа в настоящее время предложение превышает спрос. В реальной, так сказать, сельской местности, флиппинг не особенно финансово рационален, поскольку строительство обходится дороже, а потенциальный рынок ограничен», - добавил Хабал.